Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu: 8 yılda 221 yeni kütüphane hizmete girdi

Kayseri’de düzenlenen “62. Kütüphane Haftası” programında konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, Türkiye’de kütüphanelerin büyük bir dönüşüm sürecinden geçtiğini söyledi. Mumcu, kütüphanelerin artık sadece kitap okunan yerler değil, yaşayan ve üreten merkezler haline geldiğini vurguladı.

Mumcu, son 8 yılda Türkiye genelinde 221 yeni kütüphanenin hizmete alındığını, 320 kütüphanenin ise yeniden yapılandırıldığını açıkladı. Ayrıca yaklaşık 100 kütüphanede de inşa, yenileme ve restorasyon çalışmalarının sürdüğünü belirtti. Bu yatırımların sadece fiziki değil, aynı zamanda kültürel bir dönüşümü temsil ettiğini ifade etti.

“Yaşayan kütüphane” vizyonu öne çıkıyor

Bakanlık tarafından hayata geçirilen “yaşayan kütüphane” vizyonunun altını çizen Mumcu, bu alanların bilgi üretiminin, sanatın ve sosyal etkileşimin merkezi haline geldiğini söyledi. Yeni nesil kütüphaneler, kullanıcıların aktif şekilde vakit geçirdiği çok yönlü yaşam alanları olarak konumlanıyor.

Programda konuşan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, kütüphanelere verilen önemin öğrenciler açısından büyük fayda sağladığını dile getirdi. Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise 2025 yılında belediyeye ait 15 kütüphanenin yaklaşık 2 milyon ziyaretçiye ulaştığını açıkladı.