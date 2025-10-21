Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: Bu yıl hedefimiz çok daha fazlası

İstanbul’un kültür-sanat kalbi olarak konumlanan Atatürk Kültür Merkezi, 2025–2026 sezonuna görkemli bir programla başladı. Opera, bale, konser, tiyatro, sergi ve söyleşilerle dolu sezonda AKM, sanatın tüm disiplinlerini bir araya getiriyor.

Açılış, İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası’nın (İDSO) İtalyan şef Antonio Pirolli yönetiminde düzenlediği “Denizbank Sezon Açılış Konseri” ile gerçekleşti.

Bakan Ersoy, AKM’nin Türkiye’nin kültür-sanat vizyonunun sembolü olduğunu vurgulayarak, “Amacımız Türkiye’yi kültür-sanatın evrensel merkezlerinden biri haline getirmek” ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet coşkusu sahnede

Yeni sezon, Cumhuriyet’in 102. yılına özel etkinliklerle dolu. 24 Ekim’de piyanist Can Saraç, Ulvi Cemal Erkin’in “Piyano Konçertosu”nu seslendirecek. 26 Ekim’de “İstanbul Filarmoni Orkestrası AXA Türkiye Konseri”, Cumhuriyet coşkusunu müzikle birleştirecek.

Ayrıca 29 Ekim’de Devlet Halk Dansları Topluluğu’nun “Zafere Doğru Cumhuriyet Doğuyor” temsili ve 30 Ekim’de TRT İstanbul Radyosu Caz Orkestrası’nın konseri sahnelenecek.

Dünyaca ünlü sergiler AKM’de

İstanbul Kültür Yolu Festivali kapsamında açılan üç önemli sergi yıl sonuna kadar sanatseverlerle buluşacak:

Salvador Dali: Sürrealizmin Başyapıtları, Henri Matisse: Şekillerin Basitleştirilmesine Doğru, Şakir Paşa Ailesinin Beş Harikası...

Bu son sergide Fahrelnissa Zeid, Aliye Berger, Nejad Melih Devrim, Füreya Koral ve Halikarnas Balıkçısı Cevat Şakir Kabaağaçlı’nın eserleri yer alıyor.

Bale, opera ve klasik müzik şöleni

İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB) bu sezon üç dev yapıtla sahnede...

Puccini’nin “La Bohème”i, aşk ve dostluğu konu alan klasik opera, Ahmed Adnan Saygun’un “Gilgameş”i, insanlığın ilk destanını sahneye taşıyan yerli başyapıt, Prokofyev’in “Romeo ve Juliet”i, Ricardo Amarante’nin koreografisiyle klasik trajediye yeni bir yorum getiriyor.

Ayrıca Çaykovski’nin “Kuğu Gölü” balesi, İstanbul Devlet Opera ve Balesi’nin Ricardo Amarante imzalı koreografisiyle yeniden hayat buluyor.

Tiyatroda insan ve adalet temaları

İstanbul Devlet Tiyatrosu bu sezon iki güçlü eserle sahnede; “Kapıların Dışında”, savaş sonrası yabancılaşmayı ve insanın kendi benliğiyle mücadelesini, “Suçsuzlar Çağı Suçlular Çağı”, totaliter rejimlerde adaletin yozlaşmasını metaforik biçimde ele alıyor.

Her iki yapım da savaş, suç, vicdan ve adalet kavramlarını derin bir psikolojik dille işliyor.

Sanatın evrensel buluşma noktası

AKM yeni sezonda yalnızca sahne sanatlarıyla değil; resim, fotoğraf, çağdaş sanat, söyleşi ve çocuk atölyeleriyle de çok yönlü bir kültür-sanat deneyimi sunacak. Klasik müzikten caz’a, halk danslarından tematik konserlere kadar geniş bir yelpazede programlanan etkinliklerle AKM, İstanbul’un kültürel nabzını tutmayı sürdürecek.

Ersoy: AKM, Türkiye’nin kültür vizyonunun sembolü

Bakan Mehmet Nuri Ersoy, “AKM, Türkiye’nin kültürel vizyonunun hem geçmişini hem geleceğini temsil ediyor. Geçtiğimiz yıl 2,5 milyondan fazla sanatseveri ağırladık; bu yıl hedefimiz daha büyük. İstanbul’u ve Türkiye’yi kültür-sanatın evrensel merkezlerinden biri haline getirmek için çalışıyoruz” dedi.