Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: Amacımız her vatandaşın kitaba en kolay şekilde ulaşması

Ağrı’nın Patnos ilçesinde yapımı tamamlanan İlçe Halk Kütüphanesi, düzenlenen törenle kapılarını açtı. Bakan Ersoy’un katılımıyla gerçekleşen açılışta, yeni binanın yalnızca bir okuma alanı değil; çocuklardan gençlere, her yaştan vatandaşa hitap eden çok yönlü bir “kültür ve öğrenme merkezi” olarak tasarlandığı vurgulandı.

Açılış programına Bakan Ersoy’un yanı sıra Ağrı Valisi Mustafa Koç, AK Parti Ağrı Milletvekili Ruken Kilerci, Ağrı Cumhuriyet Başsavcısı Adem Çalış, İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlhami Gülçin, AK Parti İl Başkanı İlhami Yıldız, Patnos Kaymakamı Burak Dertlioğlu, Patnos Belediye Başkanı Abdulhalik Taşkın, protokol üyeleri ve öğrenciler katıldı. Törende kurdele kesilerek kütüphane resmen hizmete açıldı. Bakan Ersoy ve beraberindeki heyet, kütüphane içinde öğrencilerle bir araya gelerek atölye çalışmalarını yerinde inceledi.

5 bin 780 metrekarelik modern bina

Konferans salonunda konuşan Ersoy, Patnos’ta kütüphanenin eski binasında kısıtlı koşullarda hizmet verdiğini hatırlatarak, yeni binanın 5 bin 780 metrekare kullanım alanına sahip olduğunu söyledi. Yeni kütüphanenin bin kişilik çalışma kapasitesi, 40 bin kitaplık koleksiyonu, atölyeleri ve etkinlik alanlarıyla daha fazla kullanıcıya konforlu bir ortam sunacağını belirtti. Ersoy, okuma ve öğrenme alışkanlığının erken yaşta kazandırılması gerektiğini vurgulayarak, kütüphanelerin bu anlayışla tasarlandığını ifade etti.

Bebek ve çocuklara özel 3 ayrı bölüm

Kütüphanenin her yaştan vatandaşa açık bir merkez olacağını anlatan Bakan Ersoy, küçük okurlar için 3 ayrı bebek ve çocuk bölümü bulunduğunu söyledi. Vatandaşları kütüphane rafları arasında yeni dünyalar keşfetmeye davet eden Ersoy, Patnos’ta geçen yıl 45 bini aşan kullanıcı sayısının yeni binayla birlikte 100 binin üzerine çıkacağına inandığını kaydetti.

100’e yakın kütüphanede yenileme, sıfırdan inşa ve restorasyon

Ersoy, kütüphanelerin yalnızca kitap sunan mekanlar olmaktan çıkıp, kent hafızasını geleceğe taşıyan ve toplumu geliştiren alanlara dönüştürüldüğünü dile getirdi. Bu vizyonla son 8 yılda 221 yeni kütüphane açıldığını, 320 kütüphanenin yeniden yapılandırıldığını ve 100’e yakın kütüphanede yenileme, sıfırdan inşa ve restorasyon çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.

Ağrı’ya 261 milyon TL'nin üzerinde kaynak

Bakan Ersoy, 2002’den bugüne yalnızca Ağrı’da kütüphanecilik hizmetleri için 261 milyon TL’nin üzerinde ödenek ayrıldığını belirterek, amaçlarının her vatandaşın kitaba, bilgiye ve kültüre en kolay şekilde ulaşması olduğunu söyledi. Ağrı genelinde 9 halk kütüphanesi ile hizmet verdiklerini, il merkezinde yapımı süren Ağrı İl Halk Kütüphanesi’nde de sona yaklaşıldığını aktardı.

“Modern bir kültür yuvası”

Ağrı Valisi Mustafa Koç, kütüphanenin görme ve işitme engellilere yönelik özel alanları, çocuk kütüphanesi, konferans salonu ve çok yönlü kullanım imkanlarıyla modern bir kültür yuvası olarak tasarlandığını söyledi. Milletvekili Ruken Kilerci ise kütüphaneyi yaşayan bir eğitim merkezi olarak nitelendirerek emeği geçenlere teşekkür etti.