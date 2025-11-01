Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan 'Engin Çağlar' mesajı
Kültür ve Turizm Bakanlığı, hayatını kaybeden sinema oyuncusu Engin Çağlar için başsağlığı mesajı yayınladı.
Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın sosyal medya hesabından, 85 yaşında geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Yeşilçam oyuncusu Engin Çağlar için başsağlığı mesajı yayımlandı.
Bakanlığın paylaşımda, şu ifadelere yer verildi: "Yeşilçam’ın unutulmaz isimlerinden Engin Çağlar’ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Türk sinemasına canlandırdığı karakterlerle değerli katkılar sunan usta oyuncuya Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve sinema camiamıza başsağlığı diliyoruz."