Kültür Yolu Festivali’nin 21. durağında adres Gaziantep oldu
Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Gaziantep Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde düzenlenen GastroAntep Kültür Yolu Festivali, Zeugma Mozaik Müzesi’ndeki açılış programıyla başladı.
Güneş DOĞDU SOYLU
GAZİANTEP
“Deneyim Çağı: Gastronomi, Tarım, Turizm ve Misafirperverlik” temasıyla düzenlenen festival, 11 Ekim’e kadar devam edecek. Festival kapsamında Gaziantep’in 14 farklı mekânında 246 etkinlik ve 7 sergi düzenlenecek. Konser, tiyatro ve sahne gösterilerinin yanı sıra söyleşiler, geleneksel sanat atölyeleri, çocuk etkinlikleri ve gastronomi programları da ziyaretçilerle buluşacak. Festival Park’ta kurulacak Çocuk Köyü’nde de çocuklara yönelik çeşitli etkinlikler gerçekleştirilecek.
Açılışa Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Gaziantep Valisi Kemal Çeber, TBMM İdare Amiri ve MHP Gaziantep Milletvekili Sermet Atay, Türkiye Kültür Yolu Festivali Genel Direktörü Selim Terzi ve il protokolü katıldı. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, tarihi İpek Yolu üzerindeki Gaziantep’in kültür, sanat ve gastronomi açısından önemli bir merkez olduğunu belirterek, festivalin 2026 yılındaki 21’inci durağının Gaziantep olduğunu söyledi. Kentin Somut Olmayan Kültürel Miras Ulusal Envanteri’nde kayıtlı 25 unsura ve 126 tescilli miras taşıyıcısı ustaya sahip olduğunu aktaran Alpaslan, sedef kakmacılığı, bakırcılık, kutnu kumaşı, Antep işi ve yemenicilik gibi geleneklerin yaşatıldığını ifade etti.
70’ten fazla lezzet noktası
Gaziantep mutfağının kentin kültürel kimliğinin önemli unsurlarından biri olduğunu belirten Alpaslan, gastronominin festival programında geniş yer tuttuğunu söyledi. Alpaslan, geleneksel esnaf lokantaları, fırınlar, tarihi kahveler ve baklavacılar başta olmak üzere 70’ten fazla mekanın “Türkiye Kültür Yolu Festivali Lezzet Noktası” olarak belirlendiğini kaydetti.
Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de kentin kültürel mirasının günlük yaşamda sürdüğünü belirterek, Bakırcılar Çarşısı’ndaki zanaatlardan Almacı Pazarı’ndaki ürünlere kadar kentin kültürel birikiminin festival aracılığıyla sanat ve kültür etkinlikleriyle buluşturulduğunu söyledi. Şahin, Gaziantep’in tarımsal ürünleri ve gastronomi kültürünün de kentin önemli değerleri arasında yer aldığını ifade etti. Gaziantep Valisi Kemal Çeber ise Kültür Yolu Festivali’nin kente yakıştığını belirterek, dokuz günlük program için hazırlıkların tamamlandığını söyledi.
Festivalin ücretsiz konser programında Bengü, Murat Boz, Kıraç, Buray, Simge, Özcan Deniz, Hakan Altun, Mert Demir ve Sefo sahne alacak. Festival boyunca kentin farklı noktalarında sergi, tiyatro, sahne gösterileri, atölye, söyleşi ve gastronomi etkinlikleri düzenlenecek.