Kültür Yolu Festivali’nin 21. durağında adres Gaziantep oldu

Güneş DOĞDU SOYLU

GAZİANTEP

“Deneyim Çağı: Gastro­nomi, Tarım, Turizm ve Misafir­perverlik” temasıyla düzenlenen festival, 11 Ekim’e kadar devam edecek. Festival kapsamında Ga­ziantep’in 14 farklı mekânında 246 etkinlik ve 7 sergi düzenle­necek. Konser, tiyatro ve sahne gösterilerinin yanı sıra söyleşi­ler, geleneksel sanat atölyeleri, çocuk etkinlikleri ve gastronomi programları da ziyaretçilerle bu­luşacak. Festival Park’ta kurula­cak Çocuk Köyü’nde de çocukla­ra yönelik çeşitli etkinlikler ger­çekleştirilecek.

Açılışa Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Kültür ve Turizm Bakan Yar­dımcısı Nadir Alpaslan, Gazian­tep Valisi Kemal Çeber, TBMM İdare Amiri ve MHP Gaziantep Milletvekili Sermet Atay, Tür­kiye Kültür Yolu Festivali Genel Direktörü Selim Terzi ve il pro­tokolü katıldı. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpas­lan, tarihi İpek Yolu üzerinde­ki Gaziantep’in kültür, sanat ve gastronomi açısından önemli bir merkez olduğunu belirterek, festivalin 2026 yılındaki 21’inci durağının Gaziantep olduğunu söyledi. Kentin Somut Olmayan Kültürel Miras Ulusal Envan­teri’nde kayıtlı 25 unsura ve 126 tescilli miras taşıyıcısı ustaya sahip olduğunu aktaran Alpas­lan, sedef kakmacılığı, bakırcılık, kutnu kumaşı, Antep işi ve yeme­nicilik gibi geleneklerin yaşatıl­dığını ifade etti.

70’ten fazla lezzet noktası

Gaziantep mutfağının kentin kültürel kimliğinin önemli unsur­larından biri olduğunu belirten Alpaslan, gastronominin festival programında geniş yer tuttuğu­nu söyledi. Alpaslan, geleneksel esnaf lokantaları, fırınlar, tarihi kahveler ve baklavacılar başta ol­mak üzere 70’ten fazla mekanın “Türkiye Kültür Yolu Festivali Lezzet Noktası” olarak belirlen­diğini kaydetti.

Gaziantep Büyükşehir Beledi­ye Başkanı Fatma Şahin de kentin kültürel mirasının günlük yaşam­da sürdüğünü belirterek, Bakır­cılar Çarşısı’ndaki zanaatlardan Almacı Pazarı’ndaki ürünlere ka­dar kentin kültürel birikiminin festival aracılığıyla sanat ve kül­tür etkinlikleriyle buluşturuldu­ğunu söyledi. Şahin, Gaziantep’in tarımsal ürünleri ve gastronomi kültürünün de kentin önemli de­ğerleri arasında yer aldığını ifade etti. Gaziantep Valisi Kemal Çe­ber ise Kültür Yolu Festivali’nin kente yakıştığını belirterek, do­kuz günlük program için hazırlık­ların tamamlandığını söyledi.

Festivalin ücretsiz konser programında Bengü, Murat Boz, Kıraç, Buray, Simge, Özcan Deniz, Hakan Altun, Mert Demir ve Se­fo sahne alacak. Festival boyunca kentin farklı noktalarında sergi, tiyatro, sahne gösterileri, atölye, söyleşi ve gastronomi etkinlikleri düzenlenecek.