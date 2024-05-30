Kültür Yolu Festivalleri biletleri satışta

16 şehirde, toplamda 144 gün sürecek, sanatı, kültürü, tarihi, tek bir noktada birleştirmeyi başaran Türkiye'nin en büyük festivali Kültür Yolu Festivalleri'nin biletleri Biletinial’da satışta.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen ve Türkiye’nin dört bir yanında konserlerden sergilere, söyleşilerden gösterilere varıncaya kadar farklı etkinlikleri seyircilerle buluşturacak festival, şehirlerin ekonomisine de katkıda bulunmayı amaçlıyor.

Adana’da Portakal Çiçeği Festivali ile başlayan festival, 25 Mayıs-2 Haziran’da Şanlıurfa, 1-9 Haziran’da Bursa, 8-16 Haziran’da Samsun, 22-30 Haziran’da Trabzon, 29 Haziran-7 Temmuz’da Van, 3-11 Ağustos’ta Nevşehir, 17-25 Ağustos’ta Erzurum, 31 Ağustos-8 Eylül'de Çanakkale, 14-22 Eylül’de ise Gaziantep Uluslararası Gastronomi Festivali’ni (Gastroantep) de kapsayarak Gaziantep’te düzenlenecek.