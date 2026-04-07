Kütüphane rekoru: 1300 kütüphane, 800 bin metrekare alan

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 23. Ankara Kitap Fuarı’nın açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye’nin kültürel altyapısında önemli bir dönüşüm yaşandığını açıkladı. Kütüphanelerin artık sadece kitap ödünç alınan alanlar değil, aynı zamanda sosyal ve kültürel merkezler haline geldiğini vurguladı.

Kütüphane sayısı ve alanı rekor seviyede

Ersoy, 2025 yılı itibarıyla 52 yeni veya yenilenmiş halk kütüphanesinin hizmete açıldığını belirterek, toplam kütüphane sayısının 1300’ü aştığını ifade etti. Son 8 yılda kütüphane kullanım alanının 325 bin metrekareden 800 bin metrekareye çıkarılmasıyla önemli bir rekor kırıldığına dikkat çekti.

Yayıncılığa 318 milyon TL destek

Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen destek programlarına değinen Ersoy, 2025 yılında yayıncılık sektörüne sağlanan toplam desteğin 318 milyon TL’yi geçtiğini açıkladı. Bu desteklerin sektörün sürdürülebilirliği açısından kritik olduğunu vurguladı.

Dijital dönüşüm hız kazandı

Bakan Ersoy, “e-Kitabım” ve “Kitap+” platformlarıyla dijital erişimin artırıldığını belirtti. Türk klasiklerinin dijital ortama aktarılmasıyla kültürel mirasın yeni nesillere ulaştırıldığını ifade etti.

Türk edebiyatı dünya sahnesinde

TEDA programı kapsamında 4.599 eserin 99 ülkede 66 dile çevrildiğini açıklayan Ersoy, Türkiye’nin uluslararası kitap fuarlarında güçlü şekilde temsil edildiğini söyledi.

Konuşmasında gençlere de seslenen Ersoy, kitap fuarlarının kültürel etkileşim açısından önemine vurgu yaparak, “Okuyan, düşünen ve sorgulayan nesiller güçlü bir geleceğin teminatıdır” dedi.

