Kütüphane sayısı yüzde 1,7 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2021 yılına ilişkin ‘Kütüphane İstatistikleri’ni açıkladı. Buna göre, Türkiye genelinde geçen yıl sonu itibarıyla Milli Kütüphane'nin yanı sıra, 1252'si halk, 612'si üniversite ve 32 bin 690'ı örgün ve yaygın eğitim kurumu kütüphanesi olmak üzere toplam 34 bin 555 kütüphane faaliyet gösteriyor. Kütüphane sayısı bir önceki yıla göre yüzde 1,7 arttı.

Kitap sayıları bir önceki yıla göre incelendiğinde, Milli Kütüphane'de yüzde 4,7 artarak 1 milyon 545 bin 352, üniversite kütüphanelerinde yüzde 8,7 artarak 20 milyon 174 bin 856, halk kütüphanelerinde yüzde 5,8 artarak 22 milyon 359 bin 38, örgün ve yaygın eğitim kurumları kütüphanelerinde yüzde 0,4 azalarak 34 milyon 325 bin 612 oldu.

Geçen yıl Milli Kütüphane'deki kayıtlı üye sayısı bir önceki yıla göre yüzde 8,1 artışla 136 bin 120'ye yükseldi. Buradaki kitap dışı materyal sayısı bir önceki yıla göre yüzde 3,5 artarak 195 bin 568 olarak belirlendi. Milli Kütüphane'den yararlanan kişi sayısı bir önceki yıla kıyasla yüzde 11,1 azalarak 179 bin 726 oldu.

Halk kütüphanesine kayıtlı kişi sayısı 4,8 milyonu geçti

Halk kütüphanelerinden yararlanan kişi sayısı bir önceki yıla göre yüzde 21 artarak 15 milyon 683 bin 134'e yükseldi. Halk kütüphanelerine kayıtlı üye sayısı bir önceki yıla kıyasla yüzde 10,4 artarak 4 milyon 898 bin 744'ü bulurken ödünç verilen materyal sayısı yüzde 23,9 artarak 7 milyon 478 bin 340'a ulaştı.

Üniversite kütüphanelerinin e-kitap sayısı bir önceki yıla göre yüzde 3,9 azalarak 93 milyon 559 bin 479 oldu. Üniversiteye kayıtlı üye sayısı yüzde 2,3 artarak 3 milyon 641 bin 661 olurken kitap dışı materyal sayısı yüzde 3,9 artışla 1 milyon 347 bin 218 olarak hesaplandı.

Örgün ve yaygın eğitim kurumlarındaki zenginleştirilmiş (Z) kütüphane sayısı geçen yıl bir önceki yıla kıyasla yüzde 13,2 artarak 3 bin 88 olurken kitap dışı materyal sayısı yüzde 5,9 azalarak 944 bin 422'ye geriledi.