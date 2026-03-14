'Kuzenlerim' dizisi ile tanınmıştı: Oyuncu Canberk Uçucu hayatını kaybetti

Tiyatro ve seslendirme dünyasının tanınan isimlerinden Canberk Uçucu, 57 yaşında geçirdiği kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirdi. Uçucu’nun ölüm haberi sanat camiasında ve sosyal medyada büyük üzüntü yarattı.

Yazar ve seslendirme sanatçısı Yekta Kopan da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Çok yıkıcı bir gün. Sabah Alinur Velidedeoğlu, akşamüstü İlber Ortaylı'nın haberlerinin ardından bir acı haber de Canberk Uçucu’dan geldi. Çok genç yaşta bir veda. Ne diyeceğimi bilemiyorum” ifadeleriyle duygularını dile getirdi.

'Kuzenlerim' dizisinin 'Feridun' karakteriydi

Geniş kitleler tarafından özellikle “Kuzenlerim” dizisinde hayat verdiği “Feridun” karakteriyle tanınan Uçucu, uzun yıllar tiyatro sahnelerinde ve seslendirme alanında aktif olarak çalıştı. Kariyerinin önemli bölümünü Devlet Tiyatroları bünyesinde geçiren sanatçı, bir süre Trabzon Devlet Tiyatrosu Müdürü olarak da görev yaptı.

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü’nden mezun olan Uçucu, Ankara Devlet Tiyatrosu’nda sanatçı olarak çalışmalarını sürdürürken birçok seslendirme projesinde de yer aldı. Sanatçının vefatı, tiyatro ve televizyon dünyasında büyük bir üzüntüyle karşılandı.

Canberk Uçucu’nun, oyuncu Songül Öden’in eski eşi olduğu ve 79 yaşında hayatını kaybeden usta oyuncu Ergun Uçucu’nun oğlu olduğu da biliniyor.