Kuzey Kutbu ile Türkiye arasında sanat köprüsü
Türkiye ve İnuit toplumu arasındaki bağları güçlendirmeyi amaçlayan “Yeni Ufuklar/New Horizons” sergisi, Kuzey Kutbu sanatçılarını ilk kez Türkiye’de bir araya getiriyor ve iş birliği için sanatın gücünü kullanıyor.
Günay DEMİRBAĞ
Türkiye’nin Kuzey Kutbu ile kurduğu bağlara yeni bir halka ekleniyor. “Yeni Ufuklar/New Horizons” sergisi, Türkiye ile İnuit toplumu arasındaki sanatsal, kültürel ve akademik ilişkileri geliştirmeyi hedefliyor. Türkiye, Kanada, Grönland ve Kuzey Kutbu’ndan toplam 30 sanatçının katıldığı sergi, geleneksel sanatlardan grafik tasarıma kadar uzanan geniş bir yelpazede eserleri bir araya getiriyor.
Serginin, iki toplum arasında uzun vadeli iş birliğinin ilk adımı olması amaçlanıyor. 2023’te başlayan bu kültürel yakınlaşma, sanatın yanı sıra bilimsel ve ticari ortaklıklara da zemin hazırlıyor. Etkinlik hakkında daha detaylı bilgi almak için sorularımızı serginin küratörlüğünü üstlenen Mudanya Üniversitesi Doç. Dr. Mehmet Taragay Ayçe’ye yönelttik:
Serginin ana teması “Yeni Ufuklar/New Horizons” olarak belirlenmiş. Bu tema ile neyi ifade etmek istiyorsunuz?
Bildiğiniz gibi Türkiye uzunca bir süredir kutuplara ilgi duymaya başladı. Kuzey kutbu halkları ile yaptığımız akademik, çevre, iklim ve sanatsal alanlardaki çalışmalar, aramızda akrabalık ilişkilerinin çok kuvvetli olduğu İnuit toplumu ile yeni yakınlaşmalara neden olacaktır. Bu sergi ile İnuit toplumu ile 2024 yılı ve sonrası için yeni birlikteliklerin başlangıcı olsun diye düşündük. Kuzey kutbundan da katılan sanatçılar ile her iki toplum içinde yeni bir ufuk olmasını diledik.
Sergimizin ismini de bu sebeple “Yeni Ufuklar/New Horizons” koyduk. Türkiye devleti Kutup halkları ile bağını güçlendirmeli, bu sanat, eğitim ile başlar, ticari ve sanayi anlaşmaları ile daha da gelişebilir. Bakir bir bölge, ancak bütün devletlerin gözü şu an burada. İnuk toplumu tarafından seviliyoruz. Bunu değerlendirmeliyiz görüşündeyim. Sanatsal etkinlikler bunun başlangıcı olacaktır ümidini taşıyorum.
Bu sergiyi diğer sanat etkinliklerinden farklı kılan unsurlar nelerdir?
Öncelikle kuzey kutbu sanatçılarını da kapsamakta (Nunavut, Nunavik ve Grönland) Bu bölgeden daha önce sergi katılımı olmadığını biliyoruz. Ayrıca sanat eserleri İnuk toplumu özelliklerini ve karakteristiğini yansıtmakta, yani aynı zamanda kültürler arası bir tanışma ve etkileşim. Son olarak bundan sonraki serginin kuzey kutup bölgesinde olması için girişimlerde bulunduk. Cevap bekliyoruz. İki toplum arasındaki bu etkileşim ileri yıllarda farklı konularda da ortak çalışmaların oluşmasına yol açacaktır.
Türkiye’nin kuzey kutbunda daha etkin olması hedefimiz
Sergide kaç sanatçının eseri yer alıyor ve hangi sanat dallarından çalışmalar göreceğiz?
Toplamda 30 sanatçı katılım gösterdi. Bunlar arasında Türkiye, Kanada, Ukrayna, Nunavut, Nunavik ve Grönland var. Çalışmalar çeşitli ve konu olarak serbest bıraktık. Geleneksel Türk Sanatları, Kutup Sanatları, Grafik Tasarım, Moda Tasarım ve fotoğraf konuları da yer almakta.
Bu sergiyi düzenleme fikri nasıl ortaya çıktı? Hazırlık ne kadar sürdü?
Aslında Kutup sanatçıları ile ilk sergimizi 2023 yılında yapmıştık. Şu an düzenlenmekte olan sergilerin ikincisidir İnuit – Türk Sergisi 2 olarak bilinmektedir. Fikri oluşumu, şahsımın kişisel olarak onların dillerini ve kültürlerini öğrenme çabasıyla gerçekleşti. 2023 Aralık ayında İnuit konsey başkanı Lisa Qiluqqi Koperqualuk’un İstanbul’a ziyaretiyle bağlar daha güçlendi diyebiliriz. Bu dönemde, konsey başkanı, çeşitli Türk medya (Milliyet, Dünya Gazetesi, Aydınlık Gazetesi, Anadolu Ajansı, İhlas Haber Ajansı, Endüstri FM) ve TÜBİTAK ile görüşmeleri gerçekleştirdi. Bilimsel kongreler ve sanat etkinlikleri görüşmelerini de bu dönemde yaptık. Yapılacak bilimsel ve sanatsal etkinlikler Türkiye’nin kuzey kutbuna daha etkin bir biçimde bulunmasına yardımcı olacaktır.