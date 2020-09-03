La Casa de Papel yeni sezon ne zaman başlayacak?

03 Eylül 2020

Netflix'te yayınlanan aksiyon türündeki İspanyol dizisi La Casa de Papel'in yeni sezonu büyük bir heyecanla bekleniyor. Yayınlanmaya başladığı 2017 yılından bu yana tüm dünyada geniş bir izleyici kitlesine ulaşan La Casa de Papel'in yeni sezon çekimleri bütün dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle ertelenmişti.

Pek çok dizi gibi pandemi sürecinde çekimlerini erteleyen La Casa de Papel'in yeni sezon bölümlerinin ise ne zaman ekrana geleceği merakla bekleniyor. 5. sezon çekimlerinin Ağustos'ta başlayacağı konuşulan La Casa de Papel'in yeni sezon bölümlerinin ise 2021'in ikinci yarısında izleyicilerin karşısında olması bekleniyor.

La Casa de Papel'in final sezonu mu?

Netflix platformunda yayınlanan popüler dizi La Casa de Papel'in kaç sezon daha devam edeceği merak edilen konular arasında yer alıyor. Netflix'in Twitter hesabından yaptığı La Casa de Papel paylaşımında "Kısım 5: Soygun sona eriyor" ifadeleri ile dizinin final yapacağını duyurdu.

Ayrıca Netflix'te dizinin sayfasında, "Kesin Bilgi: Final Sezonu Yakında" ifadeleri yer alıyor.

Son sezon bölümlerinin konusu

1. Bölüm: Öfke ve üzüntü, ekip içindeki gerilimi yükseltir. Yas tutmakta olan Profesör, cüretkâr ve tehlikeli bir kaçma girişiminde bulunur.

2. Bölüm: Palermo, yaptıklarıyla grubu şaşırtır. Sierra, sorguladığı kişiyi bir anlaşma yapmaya zorlar. Profesör, abisinin düğününü anımsar.

3. Bölüm: Profesör'ün köstebeği, mesajını çadırdaki kişiye iletmeye çalışır. Denver'ın Mónica ile Rio'nun dostluğu konusunda duyduğu kıskançlık daha da artar.

4. Bölüm: Geçmişte Berlin, Gandía'nın operasyonun başına bela olacağını tahmin eder. Sierra'nın Lizbon'u sorgulaması kişisel bir açıklamaya yol açar.

5. Bölüm: Denver gerçek kimliğini gizleyen birinden yardım ister. Çevrelerindeki tehlike yoğunlaşırken Nairobi ekibini motive etmeye çalışır.

6. Bölüm: Nairobi'nin rehin alınmasının ardından Gandía ekiple pazarlık yapar. Profesör, ekibini kurtarmak için çaresizce yeni bir plan arayışına girer.

7. Bölüm: Grup, içlerinden birinin uğradığı saldırının ardından sarsılır. Profesör ise revize ettiği planı ekibin yeni üyelerinin ve Palermo'nun yardımıyla uygulamaya koyar.

8. Bölüm: Profesör, Benjamin ve diğerleri, Lizbon'u kurtarmaya çalışır. Tokyo, öfkesi nedeniyle plana karşı duyduğu inancı yitirmek üzeredir. Sierra dizginleri eline alır.