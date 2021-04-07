Lazarus seyirciyle buluşuyor

Yazar Fırat Devecioğlu'nun kaleme aldığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın maddi katkılarıyla sahnelenen Lazarus oyunu 9 Nisan'da premier yapacak. 16, 23 ve 30 Nisan tarihlerinde THINK Sahne'de seyirciyle buluşacak.

Hasan Demirci'nin oynayıp yönettiği Lazarus, üstün insan, özgürlükten kaçış, temel bağlara dönüş, kolektif bilinçdışı, fırlatılmışlık gibi güçlü felsefi temalar üzerinden, insan ruhunun labirentlerine odaklanıyor. Oyun süresince, Nietzche, Schopenhauer, Freud ve C.G. JUNG’un düşsel gölgeleri sahneden geçiyor.

Oyunda, sıradanlık ve kahramanlık arasındaki silik çizgide yürüyen genç bir adamın, sevdikleriyle hesaplaşması, çöküşü, yeniden varoluşu, ikinci hayatı, dünyası ile tekrar bütünleşmesi konu alınıyor.

Oyun sonrasında Hasan Demirci ve Fırat Devecioğlu ile Lazarus üzerine bir söyleşi gerçekleştirilecek.