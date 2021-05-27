Leyla ile Mecnun ne zaman başlayacak? Exxen'den Leyla ile Mecnun hamlesi

Bir dönem TRT 1 ekranlarından izleyiciyle buluşan ve fenomen haline gelen Leyla ile Mecnun dizisi bu kez Exxen'de izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.

Dizinin ardından Burak Aksak'ın Küsurat Yayınları tarafından yayımlanan aynı adlı kitabı Leyla ile Mecnun da okurlardan büyük ilgi görmüş, pek çok okur dizinin yeni bölümlerinin gelmesini istemişti.

Exxen platformunun kurucusu Acun Ilıcalı, Leyla ile Mecnun için bekleyenlere müjdeli haberi verdi ve dizinin yakın zamanda aynı kadro ile yeniden çekilerek Exxen'de yayımlanacağını açıkladı.

Dizinin kadrosu korunacak

Senaristliğini Burak Aksak'ın yaptığı Leyla ile Mecnun dizisinin yönetmeliğini Onur Ünlü üstlenecek. Ayrıca dizinin sevilen karakterlerine hayat veren Cengiz Bozkurt, Serkan Keskin, Ali Atay, Osman Sonant ve Ahmet Mümtaz Taylan'ın ikinci kez ekrana gelecek dizide yeniden hayranlarının karşısına çıkacak.