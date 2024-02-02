Limak Filarmoni Orkestrası'nın yeni yıl konserleri başlıyor

Limak Filarmoni Orkestrası, geleneksel hale gelen yeni yıl konserlerini, dünyaca ünlü tenorlar Murat Karahan, Ramon Vargas ve Rame Lahaj eşliğinde şubat ayında verecek.

Limak'tan yapılan açıklamaya göre; eğitim, kültür sanat, girişimcilik alanlarındaki sosyal faaliyetleriyle topluma pozitif katkı sağlamayı amaçlayan Limak Vakfı tarafından 2017'de kurulan Limak Filarmoni Orkestrası'nın yeni yıl konserleri, müzikseverlerle buluşacak.

Türkiye'nin kültür mirasını, müziğin evrensel diliyle buluşturarak genç nesillere ve uluslararası sanatseverlere ulaşmayı hedefleyen orkestranın özenle seçilen eserlerden oluşan repertuarları, 'Operanın Yıldızlarıyla Notalarımız Yeniden Buluşuyor Konserleri' adıyla İstanbul, İzmir ve Ankara'daki dinleyicilerle buluşacak



Dünyanın önemli sahnelerinde başrol söyleyen Türkiye'nin ünlü seslerinden tenor Murat Karahan, gelenekselleşen konserlerde bu yıl, zamanın önde gelen tenorlarından Meksikalı Ramon Vargas ve lirik sesiyle uluslararası üne sahip Kosovalı tenor Rame Lahaj ile sahne alacak.

Yeni yıl konserleri serisinin ilki, 23 Şubat'ta İstanbul'un Zorlu Performans Sanatları Merkezi Turkcell sahnesinde yapılacak.



İkinci konser, 25 Şubat'ta İzmir'de Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilecek.



Serinin son konserinde ise orkestra, 27 Şubat'ta Congresium Ankara'da izleyici karşısına çıkacak. Konser biletleri, Biletix’te satışa sunuldu.