Mabel Matiz "müstehcenlik" davasında beraat etti
"Mabel Matiz" ismiyle bilinen şarkıcı Fatih Karaca'nın yazdığı bir şarkının sözlerinde yer alan "müstehcenlik" ifadeleri nedeniyle 3 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davada, beraatine karar verildi.
İstanbul 54. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, sanık Karaca'nın avukatları ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının avukatı katıldı.
Karaca'nın avukatları, müvekkilinin üzerine atılı suçlamayı kabul etmeyerek beraatine karar verilmesini istedi.
Bakanlığın avukatı ise sanığın cezalandırılmasını talep etti.
Duruşmada görüşü sorulan Cumhuriyet savcısı, Karaca'nın üzerine atılı suçtan cezalandırılmasını istedi.
Davayı karara bağlayan mahkeme, Karaca'nın üzerine atılı suçun yasal unsurlarının oluşmadığı gerekçesiyle beraatine karar verdi.