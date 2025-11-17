McDonald's merakla beklenen diziye ürün yerleştirecek

Türkiye, Disney+'ta yayına başlayacak Sekizinci Aile dizisiyle iş birliğine imza attı.

Tekstil sektöründen gelen Basmacıgil Ailesi'nin mütevazı başlangıcından dünyanın sayılı güçlü ailelerinden biri haline gelme yolculuğunu anlatan dizide McDonald's Türkiye, birçok sahnede izleyiciyle buluşuyor.

Ali Atay'ın yönetmenliğini üstlendiği ve kadrosunda Haluk Bilginer, Hazal Kaya, Çağlar Çorumlu, Serkan Keskin, Mehmet Özgür, Erdem Şenocak, Cihan Talay, Ali Atay, Melisa Döngel, Alper Baytekin ve Ercan Kesal'ın da bulunduğu Sekizinci Aile; drama, kara mizah ve güç oyunlarını bir araya getiren özgün atmosferiyle dikkat çekiyor.

McDonald's'ın dünya çapında yer aldığı dizi ve filmler arasında; Space Jam, Seinfeld, Hızlı ve Öfkeli, Friends, Richie Rich ve Beşinci Element bulunuyor.