Akciğer kanseri tedavisi gören Mehmet Genç, 86 yaşında tedavi gördüğü Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetti. Osmanlı iktisat tarihi alanında yaptığı çalışmalarla tanınan Mehmet Genç, 2015 yılında Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Ödülüne layık görülmüştü.

Mehmet Genç kimdir?

Mehmet Genç, 4 Mayıs 1934 tarihinde Artvin'de dünyaya geldi. Lise eğitimini İstanbul Haydarpaşa Lisesi'nde tamamlayan Mehmet Genç, lisans eğitimini ise Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye ve İktisat Bölümünde tamamladı.

1958 yılında lisans eğitimin tamamlamasının ardından kısa bir süre Ankara Valiliği'nde memur olarak görev yapan Genç, ardından Şereflikoçhisar kazasında kaymakam vekilliği görevine getirildi.

Akademik hayata yönelen Mehmet Genç, 1960 yılında İstanbul Üniversitesi İktisay Fakültesi Türk İktisat Tarihi Enstitüsü'nde İktisat Tarihi asistanı olarak Ömer Lütfi Barkan'ın yanında çalışmaya başladı. Doktora tezinde Sanayi Devriminin Osmanlı sanayisine etkisini ele alan Mehmet Genç, yine aynı enstitüde 1965 yılından 1982 yılına kadar İktisat Tarihi Uzmanı olarak çalışmalar yaptı.

1966 yılında araştırmalarını detaylandırmak üzere Başbakanlık Arşivinde çalışmalar yapan Mehmet Genç'in bu tarihte sonra temel kaynağı Osmanlı arşiv belgeleri oldu.

1973'ten itibaren Osmanlı İktisat Tarihi alanında yerli ve yabancı birçok seminere katılan Mehmet Genç, 1985-88 yılları arasında TRT'dee danışman olarak çalıştı. 985 yılında İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'de Yüksek Lisans ve Doktora öğrencilerine Tarih ve Sosyal Bilimler dersleri veren Genç, 2002 yılında bu okuldan emekli oldu.

Evli ve iki çocuk babası olan Genç; Türkçe, İngilizce, Fransızca ve Yunanca yayımlanmış çok sayıda makale yazmıştır. 2000 yılında, tebliğ ve makalelerinin önemli bir bölümü bazı ilavelerle “Osmanlı İmparatorluğunda Devlet ve Ekonomi” adlı kitabında yayımlamış ve bu kitap ile "Türkiye Yazarlar Birliği" tarafından Fikir Dalında ödüle layık görülmüştür. 2001 yılında aynı kitap ile "Aydın Doğan Vakfı" özel ödülünü almaya hak kazamıştır. Genç; American Research Institute in Turkey Yönetim Kurulu Üyesidir. 2015 yılında Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri Yönetmeliği kapsamında, Sosyal Bilimler ve Tarih alanında ödüllendirildi.

Mehmet Genç, 2015 yılında Sosyal ve Beşeri Bilimler kategorisinde Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) "Uluslararası Akademi Ödülü"nü almış, 2019 yılında da Akademi Genel Kurulunca TÜBA Şeref üyeliği'ne seçildi.

Mehmet Genç, 18 Mart 2021 tarihinde akciğer kanseri nedeniyle tedavi gördüğü Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetti.