Meksika Gastronomi Haftası 20-25 Eylül’de

Fairmont Quasar Istanbul, 20-25 Eylül tarihleri arasında İstanbul Meksika Konsolosluğu işbirliği ile Meksika Gastronomi Haftası düzenliyor.

5 gün sürecek etkinlikteki menüler, Meksika gastronomisinin merkezi olarak gösterilen Oaxaca’nın geleneksel mutfağı üzerine uzmanlaşmış şef Arcadio Alcazar Fuentes tarafından hazırlanacak.

20 Eylül’de Mariachi Trio eşliğindeki gala yemeği ile başlayacak olan Meksika Gastronomi Haftası, 25 Eylül’e kadar Degüstasyon Menüsü ile devam edecek.