Melda Akın, bu kez heykelleriyle Türk kadınını temsil etti

27 Kasım 2019

Ortadoğu’da yapay zeka tekniklerini kullanarak optimizasyon, planlama ve tahminlemekonularında hizmetler sunan Melda Akın, iş hayatındaki başarılarının ardından sanat çalışmalarıyla da Türk kadınını dünyada temsil ediyor.

Şubat ayında düzenlenen 2. Suudi Uluslararası Nesnelerin İnterneti Sergi ve Konferansı’nda Suudi kadınlarına yapay zeka ve makine öğrenmesi hakkında eğitim veren ülkedeki ilk kadın olan Melda Akın, Türk kadını adına uluslararası arenada önemli bir ilke imza atmıştı. Ekim ayında ise ortağı olduğu Dimension14 isimli yapay zeka ve optimizasyon şirketi ile Womena tarafından Ortadoğu ve Kuzey Afrika bölgesindeki en iyi kadın kuruculu 8 teknoloji startup’ı arasına seçilen Akın, ileri teknoloji firmasına sahip genç bir Türk kadını olarak sanatıyla da adından söz ettiriyor.

2016 yılında hobi olarak başladığı heykel yapımını geliştirerek dünya çapında sergilere davet edilen Melda Akın’ın yaptığı heykeller, önce Türkiye’de, ardından ABD’nin New York şehrinde, 18 Kasım’da ise Dubai’nin en önemli sanat etkinliklerinden olan Dubai Art Nights’ta sergilendi. Tutkunun Kanatları (Alas De Passion)ve Özgür Kadın adını verdiği bronz heykelleri ile Dubai Art Nights’ta sergiye katılan tek Türk olan Melda Akın, heykellerinin Türkiye’deki galeri ve mağazalarda sergilenmesi için de görüşmeler yapıyor.

Satış gelirini yardıma muhtaç çocukların eğitimi için bağışlıyor

Heykel yapmaya 2016 yılında İzmir’de özel bir atölyede hobi olarak başladığını söyleyen Melda Akın, heykelin, matematik ve estetiğin buluştuğu bir alan olduğuna inanıyor. “Heykel yaparak yoğun çalışma hayatında nefes alıp aklımıdinlendiriyorum” diyen Akın, “Çalışmalarımı çizim olmadan hayal gücümü kullanarak çamurda yapıp, ardından bronz formuna getiriyorum. Heykellerimin sergilenmesinin yanı sıra satışı da yapılıyor. Satış gelirinin bir bölümünü de yardıma muhtaç çocukların eğitimi için bağışlıyorum” diye konuşuyor.

“Bir kadın en çok özgürken güzeldir”

Yaptığı heykeller hakkında bilgi veren Melda Akın, Dubai Art Nights sanat etkinliğinde sergilenen Tutkunun Kanatları (Alas De Passion) adını verdiği heykelde, insanların kanatları kırık olsa dahi doğru kişiyi buldukları zaman özgürleşebildiğini vurguladığını söylüyor.

‘Independent Woman’ isimli heykelini ise “Bir kadın en çok özgürken güzeldir” şeklinde açıklayan Akın, heykel ile zorlukların içindeki gizli mucizelerin güzelliğini yansıtmaya çalıştığını belirterek, “Umudumuzu kaybetmek üzere olduğumuz yollarda rüzgara karşı kırılmadan, belki biraz esneyerek dayanabildiğimiz zaman, bu yollar bizi huzura, sevgiye ve özgürlüğe götürüyor” diyor.

Standard Chartered Bank’tan 10 bin dolar ödül aldı

Ortadoğu bölgesindeki şirketlere kaynak planlama, tahminleme ve öneri sistemleri konularında projeler geliştiren Melda Akın, 2017 yılında kurduğu Dimension14 isimli şirketi ile Ortadoğu’daki dijital dönüşüme katkı sunarken; Brezilya, Almanya, Dubai, Bahreyn ve Riyad'ta teknolojide kadın, yapay zeka, makine öğrenmesi, dijital dönüşümkonularında eğitim ve seminerler de veriyor. İrlandalı ortağıyla Dubai’de kurduğu Dimension14 isimli yapay zeka ve optimizasyon şirketi ile Womena tarafından Ortadoğu ve Kuzey Afrika bölgesindeki en iyi kadın kuruculu 8 teknoloji startup’ı arasına seçilen Melda Akın, ilk üç arasında yer alması nedeniyle ekim ayında Standard Chartered Bank’tan 10 bin dolar ödül aldı.