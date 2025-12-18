MESAM Başkan Ergül: Muhatap yoktu şimdi kanka olduk
Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu’nun gündeme getirdiği, dijital müzik platformları Türkiye’de temsilcilik açmaya başladı. MESAM Başkan Ergül, “Spotify ve diğer global şirketler ile ciddi bir muhataplık sorunu yaşıyorduk. Şimdi Türkiye’ye geldiler, Türkiye’de ofis açıyorlar. Artık kanka olduk” dedi.
Türkiye’de sanatçılar dijital mecralarda muhatap bulamıyordu. Bunu gündeme getiren Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, özellikle Spotify gibi dijital müzik platformlarının değerlere saygı duymaları gerektiğinin mesajını vermişti. Bunun üzerine Rekabet Kurumu bu platformlar üzerine soruşturma başlattı. Sonrasında platformlar Türkiye’de ofis açma kararları aldılar. Bunun üzerine açıklama yapan Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği (MESAM) Başkanı Recep Ergül, daha önce Spotify ve diğer global şirketler ile ciddi bir muhataplık sorunu yaşadıklarının altını çizerek, “Bizim değerlerimize saygı duymalarını istedik. Fakat 4 yıl boyunca muhataplık sorunu yaşadık. Rekabet Kurumu inceleme başlattıktan sonra Spotify ile muhatap olabildik. Türkiye’ye geldiler, workshop yaptılar ve şimdi Türkiye’de ofis açıyorlar. Artık kanka olduk. Onlarla da gerekli çalışmaları yaptık. Bir hayli iyileştirmeler gerçekleştirdiler. Apple ve Deezer gibi kuruluşlarla sorunlarımız var. Onları da çözmek üzereyiz. İyi gidiyor” dedi.
“Yapay zekayı avantaja çevirin”
Yapay zekanın müziği bitirmesinin mümkün olmadığını dile getiren Ergül, Almanya’da bu konuda emsal davalar olduğunu söyledi. Ergül, yapay zeka konusunda müzisyenlere tedirgin olmamaları, işlerini kolaylaştırıcı olarak bunu avantaja çevirmeleri tavsiyesinde bulundu. Global şirketlerin telif hakkı konusunda Türkiye’ye 3. dünya ülkesi muamelesi yaptığını belirten Ergül, “Biz göreve geldiğimizde bazı platformlarla o nedenle sözleşme yapmadık. Yapmak bir yana, zaten kendilerini ilgili kurumlara, kuruluşlara şikayet ettik. Gerekirse müziği yasaklama yetkimizi kullanacağımızı söyledik” dedi.
Son 4 yılda telif gelirleri yüzde 25 arttı
Recep Ergül, Türkiye’nin, fikri mülkiyet alanında son 4 yılda inanılmaz bir ivme yakaladığını aktararak, “Türkiye Cumhuriyeti tarihinde, yani 1951 yılında 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nu kabul ettiğimiz günden bugüne kadar, ilk kez Cumhurbaşkanlığı programına da girdi. Sayın Cumhurbaşkanı’mız kalkınmada öncelik verilecek konular arasında fikri mülkiyete işaret eden bir açıklama yaptı. 2026’da çok şey bekliyoruz” dedi. Ergül, son yıllarda telif gelirlerindeki ciddi artışa işaret ederek, “Son 4 yıldır telif gelirlerimiz 25 kat arttı. Gerek dijital platformlarla yaptığımız yeni anlaşmalar gerekse yurt dışı gelirlerimiz. Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı bir kuruluş olduğumuz için Bakan’ımız Mehmet Nuri Ersoy’un girişimleriyle Türkiye’de ilk kez kaynağından lisanslama yapıldı. 21 bin otelin tamamı zorunlu lisans kapsamına alındı” diye konuştu.
“Yapay zeka bin liraya şarkı üretiyor”
Recep Ergül, şarkı üretim maliyetlerinin 250-300 bin civarında olduğunu, yapay zekanın yaklaşık bin liraya aynı işi yapabildiğini kaydederek, sözlerini şöyle sürdürdü: “Yapay zeka müzikleri yoktan var etmiyor. Var olan müziklerin bir sentezini sunuyor. Kimdir peki bunun sentezini, altyapısını oluşturan? Geçmişten bugüne kadar Türkiye’de bu müzikleri üretmiş ne kadar besteci, söz yazarı, aranjör, diğer müzisyenler varsa onların oluşturduğu bir veri tabanı bankasından bize dakikalar içerisinde bir sentez sunuyor. Hukuki boyutuyla ilgili de yapay zeka firmalarının tümünün lisanslanması gerekmekte.”