MESAM Başkan Ergül: Muhatap yoktu şimdi kanka olduk

Türkiye’de sanatçılar dijital mecralarda muhatap bula­mıyordu. Bunu gündeme ge­tiren Kültür ve Turizm Bakan Yar­dımcısı Batuhan Mumcu, özellikle Spotify gibi dijital müzik platform­larının değerlere saygı duymaları ge­rektiğinin mesajını vermişti. Bunun üzerine Rekabet Kurumu bu plat­formlar üzerine soruşturma baş­lattı. Sonrasında platformlar Tür­kiye’de ofis açma kararları aldılar. Bunun üzerine açıklama yapan Tür­kiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği (MESAM) Başkanı Recep Er­gül, daha önce Spotify ve diğer global şirketler ile ciddi bir muhataplık so­runu yaşadıklarının altını çizerek, “Bizim değerlerimize saygı duyma­larını istedik. Fakat 4 yıl boyunca muhataplık sorunu yaşadık. Reka­bet Kurumu inceleme başlattıktan sonra Spotify ile muhatap olabildik. Türkiye’ye geldiler, workshop yap­tılar ve şimdi Türkiye’de ofis açıyor­lar. Artık kanka olduk. Onlarla da ge­rekli çalışmaları yaptık. Bir hayli iyi­leştirmeler gerçekleştirdiler. Apple ve Deezer gibi kuruluşlarla sorunla­rımız var. Onları da çözmek üzere­yiz. İyi gidiyor” dedi.

“Yapay zekayı avantaja çevirin”

Yapay zekanın müziği bitirmesinin mümkün olmadığını dile getiren Er­gül, Almanya’da bu konuda emsal da­valar olduğunu söyledi. Ergül, yapay zeka konusunda müzisyenlere tedir­gin olmamaları, işlerini kolaylaştırıcı olarak bunu avantaja çevirmeleri tav­siyesinde bulundu. Global şirketlerin telif hakkı konusunda Türkiye’ye 3. dünya ülkesi muamelesi yaptığını be­lirten Ergül, “Biz göreve geldiğimizde bazı platformlarla o nedenle sözleş­me yapmadık. Yapmak bir yana, za­ten kendilerini ilgili kurumlara, kuru­luşlara şikayet ettik. Gerekirse müziği yasaklama yetkimizi kullanacağımızı söyledik” dedi.

Son 4 yılda telif gelirleri yüzde 25 arttı

Recep Ergül, Türkiye’nin, fikri mülkiyet alanında son 4 yılda inanıl­maz bir ivme yakaladığını aktararak, “Türkiye Cumhuriyeti tarihinde, yani 1951 yılında 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nu kabul ettiğimiz günden bugüne kadar, ilk kez Cum­hurbaşkanlığı programına da girdi. Sayın Cumhurbaşkanı’mız kalkınma­da öncelik verilecek konular arasında fikri mülkiyete işaret eden bir açık­lama yaptı. 2026’da çok şey bekliyo­ruz” dedi. Ergül, son yıllarda telif ge­lirlerindeki ciddi artışa işaret ederek, “Son 4 yıldır telif gelirlerimiz 25 kat arttı. Gerek dijital platformlarla yap­tığımız yeni anlaşmalar gerekse yurt dışı gelirlerimiz. Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı bir kuruluş oldu­ğumuz için Bakan’ımız Mehmet Nu­ri Ersoy’un girişimleriyle Türkiye’de ilk kez kaynağından lisanslama yapıl­dı. 21 bin otelin tamamı zorunlu lisans kapsamına alındı” diye konuştu.

“Yapay zeka bin liraya şarkı üretiyor”

Recep Ergül, şarkı üretim maliyetlerinin 250-300 bin civarında olduğunu, yapay zekanın yaklaşık bin liraya aynı işi yapabildiğini kaydederek, sözlerini şöyle sürdürdü: “Yapay zeka müzikleri yoktan var etmiyor. Var olan müziklerin bir sentezini sunuyor. Kimdir peki bunun sentezini, altyapısını oluşturan? Geçmişten bugüne kadar Türkiye’de bu müzikleri üretmiş ne kadar besteci, söz yazarı, aranjör, diğer müzisyenler varsa onların oluşturduğu bir veri tabanı bankasından bize dakikalar içerisinde bir sentez sunuyor. Hukuki boyutuyla ilgili de yapay zeka firmalarının tümünün lisanslanması gerekmekte.”