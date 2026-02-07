Michelangelo’nun Eskizi 27,2 milyon dolara satıldı

Rönesans ustası Michelangelo’ya ait olduğu belirlenen küçük bir çizim, ABD’nin New York kentinde düzenlenen Christie’s müzayedesinde 27,2 milyon dolara satılarak sanat piyasasında rekor kırdı.

Yalnızca bir ayağı tasvir eden ve el büyüklüğünden biraz daha büyük olan eskiz, sahibinin eseri çevrim içi değerleme platformuna göndermesinin ardından uzmanlar tarafından incelendi. Yapılan çalışmalar sonucunda çizimin Michelangelo tarafından hazırlandığı tespit edildi.

Michelangelo’ya ait küçük bir eskiz rekor fiyata satıldı

Kırmızı tebeşirle yapılan eskizin, sanatçının 1508-1512 yılları arasında Vatikan’daki Sistine Şapeli’nin tavanına yaptığı freskler için hazırlık amacıyla çizildiği belirtildi. Çizimdeki ayak figürünün, tavanda yer alan “Libyalı Sibyl” tasvirindeki ayakla birebir örtüştüğü ifade edildi.

Christie’s Eski Usta Çizimleri Bölümü uzmanı Giada Damen, eserin Michelangelo’nun yaratıcı gücünü yansıttığını belirterek, “Bu çizimin karşısında durduğunuzda sanatçının fiziksel enerjisini hissedebiliyorsunuz” değerlendirmesinde bulundu.

Müzayede evi yetkilileri, Michelangelo’nun çizimlerinin büyük bölümünün zamanla kaybolduğunu, bazılarının sanatçının kendisi tarafından yok edildiğini, bazılarının ise koleksiyoncular tarafından imha edildiğini aktardı.

Değerinin 20 katına satıldı

Christie’s’e göre, Sistine Şapeli’ndeki “Libyalı Sibyl” figürüne ait yalnızca iki eskiz günümüze ulaştı. Bunlardan biri Oxford’daki Ashmolean Müzesi’nde, diğeri ise New York’taki Metropolitan Sanat Müzesi’nde bulunuyor. Satılan çizim, bu bağlamda açık artırmaya çıkan ilk örnek oldu.

Daha önce akademik çevrelerce bilinmeyen eser, müzayedede yoğun ilgi gördü ve tahmin edilen değerinin yaklaşık 20 katına satıldı. Böylece açık artırmada satılan en pahalı Michelangelo eseri unvanını kazandı.

Eserin kökenine ilişkin yapılan araştırmalarda, çizimin 18. yüzyılda İsviçreli diplomat Armand François Louis de Mestral de Saint-Saphorin tarafından satın alındığı ve ailesinde yaklaşık 200 yıl boyunca saklandığı belirlendi. Aile, eseri yakın zamanda satışa çıkardı. Alıcının kimliği açıklanmadı.