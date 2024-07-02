Milli Sarayları yılın ilk 6 ayında 3 milyon 945 bin 741 kişi ziyaret etti

Milli Saraylar Başkanlığı’na bağlı tarihi yapılar ve müzeler, 2024 yılında da yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası oldu. Yılın ilk yarısında Milli Sarayları gezen turist sayısı yüzde 19 artışla 3 milyon 945 bin 741’e yükseldi.

2023 yılında aynı dönemdeki ziyaretçi sayısı ise 3 milyon 324 bin 396 kişi olarak kayıtlara geçmişti. Topkapı Sarayı, ziyaretçi artışında 2 milyon 190 bin 530 kişiyle başı çekti. Topkapı Sarayı’nda restorasyon sonrası düzenlemeyle yeniden ve ilk kez ziyarete açılan bölümler artışta etkili oldu. Topkapı Sarayı’nı 560 bin 520 turistle Dolmabahçe Sarayı takip etti.

Yabancı ziyaretçi, geçen yılın ilk 6 ayına oranla yüzde 49 artışla 1 milyon 998 bin 794’e ulaştı

Anadolu yakasının tek sarayı Beylerbeyi de ziyaretçi yoğunluğunun yaşandığı adreslerden biri oldu. Beylerbeyi Sarayı’nı 280 bin 752 kişi gezdi. Anadolu yakasında turistlerin bir diğer uğrak noktası Küçük Kasrı da 83 bin 956 kişiyi ağırladı.

Milli Saraylar’ı gezen yabancı turist sayısında da önemli oranda artış gözlendi. Yabancı ziyaretçi, geçen yılın ilk 6 ayına oranla yüzde 49 artışla 1 milyon 998 bin 794’e ulaştı. Bu sayı geçen senenin aynı döneminde 1 milyon 341 bin 344 olarak kayıtlara geçmişti.

Milli Saraylar Resim Müzesi’ni gezenlerin sayısı 228 bin 232 kişiye çıktı

Osmanlı resim sanatının gümünüzdeki tek temsilcisi Milli Saraylar Resim Müzesi de ziyaretçi yoğunluğundan nasibini aldı. Şehrin seçkin kültür - sanat durakları arasında yer alan Resim Müzesi’ni gezenlerin sayısı 228 bin 232 kişiye çıktı. Resim Müzesi, sergilediği yüzlerce nadide eserin yanı sıra tabloları aratmayacak güzellikteki bahçesi, kafesi ve çay salonuyla şehrin huzur mekanlarından biri oldu.

Beşiktaş, Yıldız, Nişantaşı üçgeninde yer alan Ihlamur Kasrı da 116 bin 328 kişiyle hatırı sayılır bir rakama ulaştı.

Teknoloji ile tarihimizin kültürel ve manevi mirasını bir araya getiren İslam Medeniyetleri Müzesi (İMM) de bu yıl adeta ziyaretçi akınına uğradı. Çamlıca Camii külliyesi içerisinde yer alan İMM’yi bu yılın ilk yarısında 224 bin 112 kişi gezdi.

Beykoz Cam ve Billur Müzesi ziyaretçilerin gözde mekanları arasında

Camın tarihsel gelişimini 12 bölümde sergilenen bin 500 nadide eserle sanatseverlerin beğenisine sunan Beykoz Cam ve Billur Müzesi de ziyaretçilerin gözde mekanları arasına girdi. Müze’yi gezenlerin sayısı 87 bin 838 kişiyi buldu. Müze, botanik parkı andıran bahçesi, çocuklar için tasarlanan oyun alanı ve kafesiyle şehrin huzur duraklarından oldu.

Özgün yapısı korunarak müzeye dönüştürülen Ankara Palas Müzesi de ziyaretçi sayısını artırdı. 21 Şubat 2024’te kapılarını ziyarete açılan Ankara Palas’ı, 110 bin 808 kişi gezdi.