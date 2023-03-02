Mina’nın Çocukları “Kolektif İyileşme” ile yaraları saracak

Başak Nur GÖKÇAM

Ayça Okay küratörlüğünde gerçekleşen sergide, pek çok sanatçının toplumsal cinsiyet eşitliği, kadının güncel sorunları gibi konuları anlatan eserler yer alıyor. Mart ayı boyunca İstanbullularla buluşacak “Kolektif İyileşme” projesinde, ayrıca söyleşiler, atölye ve deneyim buluşmaları da gerçekleştirilecek.

Bizim geleceğimiz ‘genç kadınlar’

Projenin açılışında konuşan Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği (TÜKD) Başkanı Meral Güler, proje ile depremzede kız öğrencilerinin hemen hepsine burs sağlamaya çalışacaklarını belirterek "Tek istediğimiz öğrencilerimize destek olunması” dedi. Mina’nın Çocukları Projesi’nin koordinatörlüğünü üstlenen Gülsen Genç, “Kolektif bir travmayı, milli bir yası deneyimliyoruz.

Istırabı yakıt olarak kullanmak ise en akıllıcası. Biz bu proje ile gördük ki iyileşmek, çocuklardan ve kendi çocukluğumuzdan dokunmaktan geçiyor” diye konuştu. Proje ile 22 farklı şehirden 40 çocuğa ulaştıklarını belirten Genç, tüm çocukların ortak noktasının ise yalnızlık olduğunu söyledi.

Serginin küratörlüğünü üstlenen Ayça Okay ise kolektif hareketin hep var olduğunun altını çizdi ve “Bu bir kadın projesi o yüzden kadın odaklı çalışmalarımız var. Bu nedenle de tüm çalışmalarımızda, kadınların güncelde yaşadığı sorunlara odaklandık” dedi.

Burs desteği nasıl verilebilir?

Mina’nın Çocukları Projesi “Kolektif İyileşme” ile bir kız öğrenciysağlamak için 4 yıl boyunca aylık 800 lira ile destek veriliyor. Bu süre, Tıp Fakültesi öğrencileri için 6 yıl.