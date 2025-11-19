'Modern sanat' rekoru: Klimt portresi 236 milyon dolara satıldıv

ABD'nin New York kentinde Sotheby’s tarafından düzenlenen müzayede, modern sanat tarihinde yeni bir rekora sahne oldu.

Gustav Klimt’in, Elisabeth Lederer’in Portresi adlı eseri, 236 milyon dolara satılarak açık artırmada satılan en pahalı modern sanat eseri unvanını aldı.

150 milyon dolara satılması tahmin edilen tablo, 20 dakika süren yoğun teklif trafiği sonucunda beklentinin çok üzerine çıktı.

Bu satış, Klimt eserini açık artırma tarihinin ikinci en değerli tablosu yaptı; ilk sırada hâlâ 2017’de 450 milyon dolara satılan Leonardo da Vinci’nin Salvator Mundi'si bulunuyor.

Klimt’in bu portreyi 1914-1916 yılları arasında, Viyana’nın sanatsal altın çağında yaptığı biliniyor.

Lauder’in koleksiyonu 526 milyon dolar getirdi

Eser, 1985’te koleksiyoner ve kozmetik devi Leonard Lauder tarafından satın alınmış ve yıllarca evinde sergilenmişti. Lauder’in ölümünün ardından kişisel koleksiyonundan 24 eser satışa çıkarıldı.

Müze ve sanat dünyasına yaptığı büyük bağışlarla bilinen Lauder’in koleksiyonundan çıkan diğer Klimt tabloları da sırasıyla 86 milyon ve 63 milyon dolara satıldı. Edvard Munch’un bir eseri ise 35 milyon dolara alıcı buldu. Tüm koleksiyon toplamda 526 milyon dolar getirdi.