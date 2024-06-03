Moskova’da Nazım Hikmet Kültür Merkezi açıldı

Moskova’daki Nazım Hikmet Kültür Merkezinin açılış törenine Türkiye’nin Moskova Büyükelçisi Tanju Bilgiç, Moskova Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı Başkanı Ali Galip Savaşır, Moskova Belediyesi Kuzey Bölgesi Kültür İdaresi Müdürü Aleksandra İlyina, Moskova Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı Onursal Başkanı Zülfü Livaneli, sanatçılar, Türk ve Rus vatandaşları katıldı.

Büyükelçi Bilgiç buradaki konuşmasında, şair Nazım Hikmet’in bizzat geldiği, çalıştığı, kitap okuduğu, yazı yazdığı kütüphanenin artık kendi adıyla kültür merkezi olarak faaliyet göstereceğini belirterek, "Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nin Türkiye ve Rusya arasında kültür ve sanat alanında büyük bir işbirliği sağlayacağından şüphem yok." dedi.

"Projenin Nazım'ın yaşadığı yerde gerçekleşmesi çok anlamlı"

Moskova Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı Başkanı Savaşır ise Nazım Hikmet’i tanıtmak ve anısını yaşatmak için faaliyetleri çeşitlendirdiklerini dile getirdi. Savaşır, "Bu proje, Nazım’ın yaşadığı yerde, adım attığı sokaklarda gerçekleşmesi nedeniyle daha anlamlı hale geldi." diye konuştu.