Muazzez Abacı'ya duygusal veda: Bu kadar çok sevildiğinden haberim yoktu

Türk Sanat Müziğinin efsane seslerinden Muazzez Abacı, ABD'de 78. doğum gününde geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle 12 Kasım Çarşamba günü hayatını kaybetti. Cenazesi Türkiye'ye getirilen Abacı için Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) tören düzenlendi.

Törene, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Valisi Davut Gül, Muazzez Ersoy, Orhan Gencebay, Selami Şahin, Emel Sayın ve sevenleri katıldı.

'Bu kadar çok sevildiğinden haberim yoktu'

Törende konuşan Abacı’nın torunu Sera Anderson, anneannesi sayesinde Türkiye’yi Türk olmayı ve Atatürk’ü çok sevdiğini belirterek şunları söyledi:

Hepinize anneanneme olan sevginiz için teşekkür ediyorum. Çocukken bu sevgiyi biliyordum ama bu kadar çok sevildiğinden haberim yoktu. Bana her akşam meyve tabağı yapar, çorap giymemi söyler, birlikte annem ‘yeter’ deyinceye kadar alışveriş yapardık. Arkadaşlarımın da anneannesiydi. Bize yemekler yapar, sevinçlerimize ortak olurdu. Yalnızca Türkiye’de değil, dünyanın her yerinde çok sevilirdi. Anneannelerin en iyisi, en güzeliydi. Türkiye’de ismi hep dillerde, müziği ve sesi hep kulaklarda olacak bunu biliyorum."

Abacı'nın kızından duygusal veda

Abacı’nın kızı Aslı Saba Abacı ise konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Varlığınızla onun ruhunu bizim de yüreğimizi çok mutlu ettiniz. Benim, güzel, can annem; Beni öyle güzel sevdi, öyle güzel yetiştirdi ki, onun için ne yapsam azdır. Ben de ona layık bir evlat olduğuma inanıyorum. Annemin en güzel ve özel anı, hayatı ve insanları çok sevmesiydi.

O çok itikatlı, önsezili, duyarlı, akıllı ve hayat doluydu. Müziği, Türkiye’yi, Atatürk’ü, Galatasaray’ı, helal kazanmayı ve alışveriş yapmayı çok severdi. Çalışmadığı zamanlar evde vakit geçirmekten çok mutlu oldu. O bana muhteşem babalık yapan iki insan kazandırdı. Biri, canım babam Abdurrahman Abacı, diğeri ise Hasan Heybetli'ydi. Şimdi hepsi, ebedi alemdeler, huzur içinde dinlensinler.

O sizleri çok özledi

Annem, İstanbul’da geçirdiği kaza sonrası Amerika’ya yanıma geldi ve bir daha asla ayrılmamak üzere ayrı geçen yılların acısını çıkarırcasına hiç ayrılmadık. O sizleri çok özledi, ben ise ayrı yılların acısını çıkarmak için geri göndermedim. Bizim bu çatı altında toplanmamızı sağlayan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy’a, Washington Büyükelçi ve New York Türk Büyükelçiliği Başkonsolosluğuna çok teşekkür ediyorum."

"Her notada, her kelimede kalplerimize dokundu"

Törende konuşma yapan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ise, "Bugün burada, Türk Sanat Müziğinin efsane sesi, gönüllerimizde taht kurmuş, büyük bir sanatçıyı, Muazzez Abacı’yı uğurlamak için bir aradayız. Abacı, Türk Sanat Müziğinin en parlak yıldızlarından biriydi. Güçlü sesi, kendisine özgü yorumlarıyla her şarkıyı duygu seline dönüştüren, sanat anlayışı ve sahneye taşıdığı zarafetiyle adını müziğimin altın sayfalarına yazdırmıştır. Türk Sanat Müziğinin eserlerini yorumlarken, her notada, her kelimede kalplerimize dokunmuştur. Sayın Abacı, 1998 yılında Devlet Sanatçısı unvanını almıştı. Ancak şarkıları ile her kuşaktan insanın gönlünde taht kurarak, en kıymetli unvanını aldı ve halkın sanatçısı gönüllere yer edindi" dedi.

Törenin ardından Abacı’nın naaşı, defnedilmek üzere, Ankara’ya gönderildi.