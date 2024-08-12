'Muhteşem Gatsby' balesi Bodrum'da sahnelendi
Muğla'nın Bodrum ilçesinde bu yıl 21'incisi düzenlenen Uluslararası Bodrum Bale Festivali kapsamında 'Muhteşem Gatsby' balesi sahnelendi. Koreografi ve librettosu Volkan Ersoy ve Armağan Davran'a ait olan eser izleyenlerin beğenisini topladı. İstanbul Devlet Opera ve Balesi de festival kapsamında 15 Ağustos'ta müzik ve dans prodüksiyonu 'Güldestan'ı sahneleyecek.
İş Bankası'nın katkısıyla Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği Sahnesi'nde 3-22 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek festival kapsamında, Mersin Devlet Opera ve Balesi, dönem ruhunu en güzel örnekleriyle bugüne taşıyan müzikleri, dansları, dekor ve kostümleriyle Muhteşem Gatsby'yi Bodrum Kalesi'nde sanatseverlerle buluşturdu.
Eserin müzik düzenlemesi Aytuğ Ülgen, dekor tasarımı Özgür Usta, kostüm tasarımı Nursun Ünlü, ışık tasarımı Dursun Tarı Deniz imzası taşıyor. Muhteşem Gatsby balesi bu akşam da yine aynı sahnede sanatseverlerle buluşacak.