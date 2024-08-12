'Muhteşem Gatsby' balesi Bodrum'da sahnelendi

İş Bankası'nın katkısıyla Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği Sahnesi'nde 3-22 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek festival kapsamında, Mersin Devlet Opera ve Balesi, dönem ruhunu en güzel örnekleriyle bugüne taşıyan müzikleri, dansları, dekor ve kostümleriyle Muhteşem Gatsby'yi Bodrum Kalesi'nde sanatseverlerle buluşturdu.

Eserin müzik düzenlemesi Aytuğ Ülgen, dekor tasarımı Özgür Usta, kostüm tasarımı Nursun Ünlü, ışık tasarımı Dursun Tarı Deniz imzası taşıyor. Muhteşem Gatsby balesi bu akşam da yine aynı sahnede sanatseverlerle buluşacak.