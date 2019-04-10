Muhteşem sesler 'Caddebostan'dan yükselecek!

10 Nisan 2019

Sesimiz en önemli iletişim aracımızdır, sadece günlük hayatımızda ve eğitimde değil, mesleğini sesini kullanarak icra eden kişiler için iş hayatında da çok önemli bir yer kaplamaktadır. Ayrıca kendimizi duygusal olarak ifade edebilmemizi mümkün kılar. Ses, bir müzik enstrümanı olarak sanatın ve kültürün ayrılmaz parçasıdır. Bunların yanında bazı ses hastalıklarının tehlikeli rahatsızlıkların ilk belirtisi olması, halkın ses sağlığı konusunda bilinçlendirilmesini önemli hale getirmektedir.

Tüm bu gereksinimlerin ışığında, sesin hayatımızdaki önemini vurgulamak için 2002 yılından bu yana 16 Nisan ‘’Dünya Ses Günü’’ olarak kutlanıyor. Bu günde, dünyanın bir çok ülkesinde konserler, halka açık paneller, yazılı ve görsel basında programlar, konferanslar ve bilimsel toplantılar gibi aktiviteler yapılıyor. Türkiye’de Prof. Dr. Kürşat Yelken tarafından koordine edilen bu aktiviteler ile sesin önemi topluma, sesini kullanan profesyoneller tarafından anlatılacak.

Dünya çapında her ülkede saat 19.30’da yapılacak olan ve güneşin doğuş yönüyle Yeni Zelanda’dan başlayıp Hawaii’de bitecek olan küresel koro konserleri kapsamında ülkemizdeki Dünya Ses Günü konseri bu yıl Caddebostan Kültür Merkezinde gerçekleştirilecek.

Türk müziği, opera ve müzikalin aynı sahnede olacağı "Dünya Ses Gününde Bizim Sesimiz Konseri" farklı müzik türlerindeki muhteşem sesleri bir araya getirecek. Sanat yönetmenliğini soprano Efsun Öztoprak’ın yaptığı katılım ücretsiz olan konser 16 Nisan 2019’da saat 19.30’da Caddebostan Kültür Merkezinde. Konser öncesinde doktorlar, ses terapistleri ve şan eğitmenleri tarafından yine aynı merkezde ‘’Ses Hakkında Her Şey’’ konulu konferans yapılacak. Bu yıl Türkiye’de düzenlenecek olan aktivitelerin ulusal koordinatörlüğünü, ses hastalıkları konusunda yaptığı araştırmalar ve akademik çalışmalarla tanınan Kulak Burun Boğaz Uzmanı Prof. Dr. Kürşat Yelken üstleniyor.