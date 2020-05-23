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Müzisyen ve Mimar Derin Sarıyer, Aslı'nın Konukları'nda

Müzisyen ve Mimar Derin Sarıyer, canlı yayında Aslı Barış'ın sorularını yanıtladı.

Müzisyen ve Mimar Derin Sarıyer, Aslı'nın Konukları'nda
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Müzisyen ve Mimar Derin Sarıyer, Dünya Gazetesi Facebook, Youtube ve Scope canlı yayınında Aslı Barış'ın sorularını yanıtladı.

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