Mystic Mist, küresel bir ritüeli belgesel kitap formatında ele aldı

Metinleri gazeteci Sarah Khan tarafından kaleme alınan, fotoğrafları Oliver Pilcher’a ait olan çalışma, Klasikler Koleksiyonu kapsamında okurla buluşuyor. Kitap, tek tek mekânları tanıtan bir albüm olmak yerine, farklı dönemleri ve şehirleri bir araya getiren bir eser niteliği taşıyor. Tarihsel arka plan, günümüz şehir yaşamına dair gözlemlerle yan yana getiriliyor.

Tarihsel arka plan, kitapta kronolojik bir hat üzerinden aktarılıyor

“Mystic Mist”, ritüelin kökenini Babür ve Pers imparatorluklarına uzanan bir tarih çizgisinde aktarıyor. Kitapta, Yeni Dünya’dan getirilen tütünün dönemin seçkin çevrelerine girişi ve bu süreçte ortaya çıkan yeni sosyal alışkanlıklar ele alınıyor. Kitap, bu pratiğin zamanla saraylardan kahvehanelere, kamusal alanlardan özel sohbetlere uzanan yolculuğunu sade bir dille özetliyor. Fasih Ahmed Dede’nin Tenbakuname’sinden alınan “menekşe bahçesinde bülbül” benzetmesine de bu bağlamda yer veriliyor. Böylece okuyucuya, söz konusu ritüelin sadece bugünün alışkanlıklarıyla sınırlı olmadığı, tarih boyunca farklı coğrafyalarda biçim değiştirdiği hatırlatılıyor. Kitap, kronolojiyi merkezde tutarak, geçmiş ile bugün arasında net bir bağ kurmayı hedefliyor.

Günümüz şehirlerindeki sosyal karşılığı kitabı güncel kılıyor

Kitabın önemli bölümlerinden biri, bu ritüelin günümüz şehir yaşamındaki yerine odaklanıyor. Metin, hızlı akan günlük hayat içinde insanların hâlâ yavaşlamaya, bir araya gelmeye ve sohbet etmeye ihtiyaç duyduğunu vurguluyor. Ön sözde görüşlerine yer verilen HuqqA Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Kamer, bu pratiğin Osmanlı döneminde “duraklama, düşünme ve zarif bir buluşma” anlamı taşıdığını hatırlatıyor. Kamer, bu geleneğin yalnızca “bir keyif aracı” olarak değil, misafirperverlik ve paylaşım kültürünün ifadesi olarak görüldüğünü belirtiyor. Ön sözde, İstanbul’dan Dubai’ye, Doha’dan Londra’ya uzanan mekânlarda bu mirasın çağdaş tasarım ve yenilikle yeniden yorumlandığına dikkat çekiliyor.

Genç okurlara ve yeni nesil kullanıcılara açık bir dil kuruluyor

“Mystic Mist”, yalnızca tarih meraklılarına hitap eden akademik bir çalışma olarak değil, geniş bir okur kitlesi için tasarlanmış bir referans kitabı olarak sunuluyor. Kitapta, özellikle genç kuşakların bu ritüeli nasıl deneyimlediğine dair gözlemler de yer alıyor. Metinde “sadece duman değil; oturmak, bir araya gelmek, konuşmak için bir sebep” vurgusu öne çıkarılıyor. Gençler için bu deneyimin, gündelik hayatın gürültüsünden kopma ve “varlık hissi yaratan bir alan” oluşturma yönüyle anlam kazandığı ifade ediliyor. Bu yaklaşım, ritüeli romantize etmeden, güncel sosyalleşme biçimleri içindeki yerine işaret ediyor. Böylece kitap, hem kültürel mirasa hem de bugünün şehirli okuruna aynı anda hitap eden bir dil kuruyor.

Miras ve modernlik arasında kurulan denge, kitaba yön veriyor

Kitapta metinlerine yer verilen HuqqA Kurucu Ortağı Enis Ersavasti, geleneğe duyulan saygının altını çizerken durağanlık yerine dönüşüm kavramına odaklanıyor. Ersavasti, HuqqA’nın “geleneğe duyulan derin bir saygıyla” doğduğunu, ancak bunun değişime kapalı bir tutum anlamına gelmediğini söylüyor. Ona göre mirasın ruhu, yeni kültürlerle temas halinde yeniden şekilleniyor. Misafirperverlik, tasarım ve bağlantı ritüelleri, bu çerçevede modern dünya için güncellenen kavramlar olarak ele alınıyor. Kitap, bu görüşü aktarırken, ritüelin sabit bir folklor unsuru gibi değil, yaşayan bir kültürel pratik olarak ele alındığını açık biçimde ortaya koyuyor. Böylece metin, miras ve modernlik arasında denge arayan okurlar için açıklayıcı bir çerçeve sunuyor.

Kitapta köklü bir geleneğin farklı coğrafyalarda nasıl konumlandığına dair notlar da var

Kitapta, HuqqA Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Fevzi Yağlı’nın görüşlerine de yer veriliyor. Yağlı, ritüelin güncel misafirperverlik pratikleriyle nasıl ilişkilendiğini, yönetim ve karar alma süreçlerinin perspektifinden anlatıyor. Bu çerçevede, küresel ölçekte büyüyen bir markanın, köklü bir geleneği farklı şehirlerde nasıl konumlandırdığına dair notlar bulunuyor. Mystic Mist, sadece duygusal bir anlatı sunmakla kalmıyor, aynı zamanda kurumsal ölçekli bir dönüşümün izlerini de belgeliyor. Bu yaklaşım, eseri, kültürel pratikleri inceleyen okurlar kadar, sektörün dinamikleriyle ilgilenen profesyoneller için de anlamlı kılıyor.

Yazarın gazetecilik arka planı metne kültür haber diline yakın bir ton katıyor

Kitabın metin yazarı Sarah Khan, seyahat, moda ve gastronomi alanlarında geniş deneyime sahip ödüllü bir gazeteci. Daha önce Dubai merkezli Condé Nast Traveller Middle East’in genel yayın yönetmenliğini üstlenen Khan, farklı coğrafyalarda sürdürdüğü mesleki hayatıyla tanınıyor. Çalışmaları, aralarında The New York Times, Wall Street Journal, Vogue, Vanity Fair ve Time’ın da bulunduğu birçok yayında yer aldı. Kanada, Suudi Arabistan, Hindistan, Güney Afrika, Birleşik Arap Emirlikleri ve ABD dahil olmak üzere altı ülkede yaşaması, kitaba küresel bir bakış açısı kazandırıyor. “Mystic Mist”te kullanılan dil, bu gazetecilik birikiminin etkisiyle, okuması kolay, sahadan gözleme dayalı ve haber tonuna yakın bir yapı taşıyor. Böylece eser, hem görsel hem yazılı içeriğiyle dosya haber niteliği taşıyan bir kitap olarak konumlanıyor.

Görsel anlatım, kitabı klasik kahvehane fotoğraflarının ötesine taşıyor

Fotoğrafları üstlenen Oliver Pilcher, on yılı aşkın süredir önemli seyahat ve yaşam tarzı yayınlarının katkıda bulunan fotoğrafçıları arasında yer alıyor. İskoçya’da doğan ve Edinburgh College of Art’ta heykel eğitimi alan Pilcher, New York’ta başladığı fotoğrafçılık kariyeriyle uluslararası markalarla çalıştı. Kitapta, yalnızca ritüel anlarını değil, bu anların gerçekleştiği kamusal ve özel mekânları da belgeleyen kadrajlar öne çıkıyor. Görseller, metnin anlattığı tarihsel hat ile bugünün şehir mekânları arasında görsel bir köprü kuruyor. Pilcher’ın farklı coğrafyalardan kareleri, ritüelin tek bir ülke ya da şehirle sınırlı olmadığını gösteriyor. Böylece kitap, okura metin kadar güçlü bir görsel hikâye de sunuyor.

Kitabın arkasında, bölgeyi yakından tanıyan bir editoryal imza bulunuyor

Projede iş birliği yapan isimlerden biri de, uzun yıllardır yayınevinin bölge ortağı olarak görev yapan İrem Kınay. Kınay, The Grand Bazaar Istanbul, The Light of Istanbul, Portraits and Caftans of the Ottoman Sultans, Ottoman Chic ve Bosphorus Private gibi çok sayıda kitabın hayata geçirilmesinde rol aldı. Ayrıca Turquoise Coast’un yazarı olarak tanınıyor. Bu deneyim, “Mystic Mist”in kurgusunda da kendini gösteriyor. Kitap, yalnızca tek bir metropolün panoramasını sunmuyor; bölgedeki farklı kültürel durakları bir araya getiren bir çerçeve kuruyor. Böylece eser, bölgeyi yakından tanıyan bir editoryal bakışla, küresel okura yönelik bir yapı arasında denge kuruyor.

Tasarım ve anlatım dili, okuru küresel bir kültürel haritaya davet ediyor

“Mystic Mist”, tasarım diliyle de yalnızca meraklıların başvuracağı bir referans kitabı olmanın ötesine geçmeyi amaçlıyor. Sayfa düzeni, metin ve fotoğraf dengesini koruyarak, okurun ritüelin farklı katmanlarını adım adım takip etmesini sağlıyor. Klasik illüstrasyonlar, şehir manzaraları ve iç mekân fotoğrafları, tek bir estetik çizgiye bağlı kalmadan, bütünlüklü bir görsel akış yaratıyor. Kitap, bu yönüyle kahvehane sahnelerine sıkışmış bir atmosfer yerine, imparatorluklardan metropollere uzanan geniş bir kültürel haritayı ortaya koyuyor. Okur, sayfalar ilerledikçe hem tarih metni hem de görsel arşiv niteliği taşıyan bir yayınla karşılaşıyor. Bu yapı, eserin uzun süreli başvuru kaynağı olarak kullanılmasına imkân tanıyor.

Kitap, klasikler koleksiyonu için hazırlanan yeni bir kaynak oldu

Çalışma, kültür odaklı lüks yayıncılık alanında uzun süredir faaliyet gösteren Assouline’nin Klasikler Koleksiyonu içinde yer alıyor. 1990’lı yıllarda Paris’te kurulan yayınevi, bu koleksiyon aracılığıyla farklı kültürel temaları kitap formatında derlemeyi sürdürüyor. “Mystic Mist: The Rituals of HuqqA” da bu çizgiye uygun biçimde, ritüeli tarihsel, sosyolojik ve estetik boyutlarıyla bir araya getiren bir kaynak olarak öne çıkıyor. Kitabın sayfalarında, HuqqA ile birlikte aynı kültürel ağın parçası olan Huqqabaz’a da yer veriliyor. Mystic Mist, hem küresel bir misafirperverlik pratiğinin izini süren kapsamlı bir kitap, hem de uzun vadede başvurulabilecek belge niteliğinde bir yayın olarak ulusal ve uluslararası okurun karşısına çıkıyor.