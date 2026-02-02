Necdet Kökeş hayatını kaybetti

Türk sinemasının unutulmaz karakter oyuncularından Necdet Kökeş’ten acı haber geldi. Yeşilçam’ın sevilen yüzlerinden olan ve özellikle Battal Gazi serisindeki “Zıpzıp” rolüyle hafızalara kazınan Kökeş, 82 yaşında hayata veda etti.

Usta oyuncu, 15 Aralık 2025’te nefes darlığı şikâyetiyle hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alınmıştı. Tedavi sürecinde hafıza ve fiziksel fonksiyonlarında gerileme yaşandığı belirtilen Kökeş’in sağlık durumu yakından takip ediliyordu. Uzun süredir devam eden rahatsızlıklarının ardından, ailesini ve sevenlerini yasa boğan haber geldi.

Otel odasında yalnız yaşıyordu

Necdet Kökeş’in son yılları ekonomik sıkıntılarla geçti. Beyoğlu’nda bir otel odasında yalnız yaşayan usta oyuncunun, geçimini sağlayabilmek için ileri yaşına rağmen zaman zaman kafelerde çalıştığı kamuoyuna yansımıştı. Tüm zorluklara rağmen Kökeş, Yeşilçam’ın bir parçası olmaktan her zaman gurur duyduğunu dile getiriyordu.