Netflix Minnoşlar'ı kataloglardan çıkaracak

03 Eylül 2020

Henüz yayınlanmadan tartışmalara konu olan Netflix'in Minnoşlar (Cuties) çizgi filmi için karar verildi. Çocuk istismarı içerdiği iddiasıyla eleştirilen Minnoşlar çizgi filmi için verilen karar RTÜK tarafından açıklandı.

Netflix'in Minnoşlar çizgi filmi için açıklanan kararda, “Filmin katalogdan çıkarılması gerektiğine oy birliğiyle karar verildi” denildi.

Sosyal medyada tepki topladı

Online dizi ve film platformlarından olan Netflix'in Minnoşlar çizgi filmine sosyal medyadan tepki gösterilmişti. Twitter'da #NetflixPedofilia etiketiyle çok sayıda tweet atılırken, Minnoşlar'ın yayınlanması kararına tepki göstermişti.

Yaptırımlar artabilir

RTÜK'ün Minnoşlar çizgi filmi kararı sonrasında Netflix'in nasıl bir yol izleyeceği merak ediliyor. Netflix’in yaptırım kararına rağmen filmi yayına sokması halinde geçici yayın lisansının iptal edilmesi söz konusu olabilecek.

Cuties/Minnoşlar, ailesi Müslüman olan Amy adındaki bir kızın hikâyesini anlatıyor.