Netflix paylaştı: Erşan Kuneri’nin ikinci sezonu 10 Ekim'de geri dönüyor

İkinci sezonda, Erşan Kuneri 84 yaşına basıyor. Kuneri, emekliliğinin tadını çıkarırken hayatına dair yapılacak bir röportaj için kapısı çalınıyor. Röportaj, Kuneri’nin kariyerindeki dönüm noktalarını ve sinema dünyasında bıraktığı izleri yeniden gündeme getiriyor. İzleyiciler de bu vesileyle Türk sinemasının geçmişine dair nostaljik bir yolculuğa çıkıyor.

Oyuncu kadrosuna yeni isimler katıldı

Cem Yılmaz’ın yönetmenliğini üstlendiği dizinin yapımını Fikirsanat gerçekleştiriyor. İlk sezondaki oyuncu kadrosuna ek olarak, yeni sezonda Şükran Ovalı, Ahsen Eroğlu, Bige Önal, Bora Akkaş ve Celal Kadri Kınoğlu gibi isimler yer alıyor.

Dizinin 2. sezonunun konusu ne olacak?

Erşan Kuneri, dizinin ikinci sezonunda, 84 yaşına gelmiş, hayatı ve filmleri hakkında yapılacak bir röportaj için geçmişini anlatmaya karar vermiştir. Erşan Kuneri’nin anılarıyla birlikte hem 80’li yılların ortalarına dönerek ortağı, eski oyuncu arkadaşları ve ekibe dahil ettiği yeni yeteneklerle hayata geçirdiği filmlerini, hem de inzivaya çekildiği evinde başlayan günümüz hayatını kendisinden dinleriz. Erşan Kuneri’nin sekiz bölümlük ikinci sezonunda yine birbirinden farklı filmler ve rengarenk karakterlerle eğlenceli bir Türk sineması tarihi izleyicilere sunulur.