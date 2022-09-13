Netflix'e bir zam daha geldi

Netflix Türkiye, üyelik ücretlerine bu yıl üçüncü kez zam yaptı. Disney Plus'ın pazara giriş yapması ciddi abone kaybı yaşayan Netflix'in yeni zam ile kayıplarının artabileceği belirtiliyor.

Zama ilişkin şirketten şu bilgilendirme mesajı paylaşıldı. “Yeni üye olacak kullanıcılarımız için yeni ücretler geçerli olacak, mevcut üyelerimizin tümü içinse bu değişiklik aşamalı olarak sunulacaktır. Mevcut üyelerimiz plan değişikliği yapmamışlarsa, üyelik ücretleri değişmeden 30 gün önce bir e-posta göndererek bilgilendirme yapacağız.”

Netflix fiyatları ne kadar oldu?

13 Eylül itibarıyla Netflix abonelik ücretleri şu şekilde:

Temel paket - 45,99 TL

Standart paket - 69,99 TL,

Özel paket - 93,99 TL

Netflix fiyatlarındaki değişimler

Netflix Türkiye abonelik ücreti bu yılın başında temel paket için 26,99 TL, standart paket için 40,99 TL, özel paket içinse 54,99 TL idi.

Daha sonra yapılan zam ile temel paket 37,99 TL, standart paket 57,99 TL, özel paket ise tam 77,99 TL'ye yükseltilmişti.