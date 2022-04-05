Netflix'ten yüzde 40 zam

Dünyanın en büyük film ve dizi platformlarından Netflix, Türkiye için üyelik ücretlerinde artışa gitti.

Buna göre daha önce 26,99 TL olan temel paket 37,99 TL, daha önce 40,99 TL olan standart paket 57,99 TL, daha önce 54,99 TL olan özel paket üyeliği ise 77,99 TL oldu.

2022 yılı başında birçok ülkede yüzde 30-50 arasında artışa giden şirket Türkiye fiyatlarına son zammı 2021 Mart ayında yapmıştı.