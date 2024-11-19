Netlix fiyatları 2024: Netlix 'Basic', 'Standart' ve 'Premium' paketleri kaç TL?

Dünyanın en popüler online film izleme platformlarından Netflix'in dünya çapında 282 milyon abonesi bulunuyor. Türkiye'deki Netflix abone sayısı ise 3,5 milyondan fazla.

Netlix'te hangi paketler var, paketler arasındaki farklar neler?

Netlix Türkiye'de kullanıcılarına üç farklı izleme seçeneceği sunuyor. Bu paketler 'Basic', 'Standart' ve 'Premium' olarak adlandırılıyor. Paketler çözünürlük ve aynı andaki izlenebilecek cihaz sayısı bakımından farklılaşıyor.

Netflix Basic paket fiyatı ve içeriği

Netflix Basic paketin fiyatı 149,99 TL olarak belirlenirken, bu pakette görüntü kalitesi 'iyi' olarak tanımlanıyor. Çözünürlük ise 720p (HD) olarak belirtiliyor. Evde aynı anda yalnızca bir cihazda platform izleniyor.

Netflix Standard paket fiyatı ve içeriği

Netflix Standard paketin fiyatı 229,99 TL olarak duyuruldu. Görüntü kalitesi 'yüksek' olarak tanımlanan pakette çözünürlük 1080p (Full HD). Evde aynı anda iki farklı cihazdan Netflix izlemek mümkün.

Netflix Premium paket fiyatı ve içeriği

Netflix Premium paketin fiyatı 299,99 TL. Bu pakette görüntü kalitesi 'en yüksek' olurken, çözünürlük 4K (Ultra HD) + HDR olarak geçiyor. Netflix Premium paketi satın alanlar evde aynı anda dört farklı cihazdan Netflix izleyebiliyor. Netflix Premium paket daha önce 'Netflix Özel' olarak adlandırılıyordu.

Netflix zam yaptı mı?

Kullanıcılarına 'Basic', 'Standart' ve 'Premium' olarak üç farklı kategoride içerik sunan Netflix yalnızca kategori adı değiştirdi. Şirket yakında zamanda zam açıklamadı.