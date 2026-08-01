Nevşehir Kültür Yolu Festivali başladı! Kapadokya 9 gün boyunca kültür, sanat ve gastronomiye ev sahipliği yapacak

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Türkiye'nin en önemli kültür ve sanat organizasyonlarından biri olan Türkiye Kültür Yolu Festivali, bu yıl Nevşehir'de dördüncü kez başladı. Damat İbrahim Paşa Külliyesi'nde gerçekleştirilen açılış töreniyle başlayan festival kapsamında, Kapadokya'nın tarihi ve doğal mirası dokuz gün boyunca konserler, sergiler, çocuk etkinlikleri ve gastronomi programlarıyla buluşacak. Festival, 9 Ağustos'a kadar 12 farklı noktada toplam 156 etkinliğe ev sahipliği yapacak.

Kapadokya 9 gün boyunca festival havası yaşayacak

Festivalin Damat İbrahim Paşa Külliyesi’nde gerçekleştirilen açılış programına Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, Nevşehir Valisi Hüseyin Kök, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Nevşehir Milletvekili Prof. Dr. Filiz Kılıç, Türkiye Kültür Yolu Festivali Genel Direktörü Selim Terzi, Kapadokya Alan Başkanı Cem Aslanbay, il protokolü ve çok sayıda sanatsever katıldı.

Konuşmasında Kapadokya'nın yalnızca doğal güzellikleriyle değil, binlerce yıllık kültürel mirasıyla da dünyanın en özel destinasyonlarından biri olduğunu vurgulayan Yazgı, festival sayesinde kentin dokuz gün boyunca kültür ve sanatın merkezi haline geleceğini söyledi.

25 özel şekilli balon Kapadokya semalarını renklendirdi

Festival kapsamında düzenlenen 7. Uluslararası Kapadokya Sıcak Hava Balon Festivali de büyük ilgi gördü.

Göreme semalarında 25'i özel tasarımlı olmak üzere toplam 35 sıcak hava balonu havalanırken, festival öncesinde gerçekleştirilen Night Glow gösterileri yerli ve yabancı ziyaretçilere görsel şölen sundu.

Sergiler Nevşehir'in kültürel mirasını gözler önüne seriyor

Festival kapsamında düzenlenen sergiler de ziyaretçilerden yoğun ilgi görüyor.

Güray Müze'deki "Osmanlı'nın Mukaddes Emanetleri" sergisi tarihi eserleri sanatseverlerle buluştururken, Melih Şentürk'ün "Distopik Evrenin Köhne Yapıları" sergisi farklı bir sanat deneyimi sunuyor.

Kapadokya Üniversitesi Ürgüp Fabrika Yerleşkesi'nde açılan "Yaşayan Miras: Nevşehir" sergisi ise kentin geleneksel kültürel değerlerini ziyaretçilere tanıtıyor.

Michelin yıldızlı şefler Nevşehir'in lezzet rotasını hazırladı

Festivalin öne çıkan bölümlerinden biri de gastronomi etkinlikleri oldu.

Michelin yıldızlı şeflerin de katkısıyla belirlenen 43 Lezzet Noktası, Göreme, Uçhisar, Ürgüp, Ortahisar ve Mustafapaşa'da ziyaretçilere Nevşehir mutfağının en özel tatlarını sunacak.

Soğanlama, ağpakla, gendirme, dıvıl, yöresel kuru fasulyeler, dolaz, kabak tatlısı, kayısı ve ayva dolması gibi bölgeye özgü lezzetler gastronomi rotasının dikkat çeken durakları arasında yer alıyor.

Festivalin gastronomi programına Kapadokya'nın Michelin yıldızlı restoranının şefi Duran Özdemir ev sahipliği yaparken, Michelin yıldızlı şefler Zeynep Pınar Taşdemir ve Maksut Aşkar da etkinliklerde yer alacak.

Ücretsiz konserlerde ünlü sanatçılar sahne alacak

Göreme Festival Alanı'nda gerçekleştirilecek ücretsiz konserler festivalin en yoğun ilgi gören etkinliklerinden biri olacak.

Festival boyunca Hakan Altun, Poizi, Buray, Sefo, Merve Özbey, Alişan, Oğuzhan Koç, Bengü ve Gökhan Türkmen sahne alarak müzikseverlerle buluşacak.

Çocuklar için özel etkinlikler hazırlandı

Avanos Amfi Tiyatro'da kurulacak Çocuk Köyü'nde minikler için yaratıcı atölyeler, dijital deneyim alanları, geleneksel oyunlar, Karagöz gösterileri ve VR Balon Turu gibi birçok etkinlik gerçekleştirilecek.

FotoMaraton Nevşehir ve FotoMaraton Çocuk etkinlikleri de katılımcılara şehri kendi objektiflerinden keşfetme fırsatı sunacak.

Konserlerden sergilere, söyleşilerden çocuk etkinliklerine ve gastronomi programlarına kadar uzanan zengin içerik sunan Nevşehir Kültür Yolu Festivali, 9 Ağustos'a kadar şehrin tarihi ve kültürel mekânlarında ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek. Festival, Kapadokya'nın kültürel mirasını sanat ve gastronomiyle buluşturarak yerli ve yabancı ziyaretçilere kapsamlı bir deneyim sunmayı hedefliyor.