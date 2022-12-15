New York'ta ilk kez bir Türk sanatçının eserleri sergileniyor

New York'ta yerel sanatçıları tanıtmak ve desteklemek için eserlerine reklam panolarında yer verilen sanatçılar arasında ilk kez bir Türk yer aldı.

Yağlı boya tabloları yapan sanatçı Sanem Altaylı'nın eserleri New York'ta reklam panolarında sergileniyor.

Altaylı'nın New York temalı 9 eseri, binlerce başvurunun içinde öne çıkarak kentteki reklam panolarında yer buldu.

Sanem Altaylı, eserleri New York billboardlarında yerini alan ilk Türk sanatçı oldu.

Başvurular arasından seçilen eserler, New York'un 5 bölgesinde 2 bine yakın reklam panosunda gösteriliyor.

Daha önce kara kalem çizimleri ve farklı eserleri Washington ve Azerbaycan'da sergilenen Altaylı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eserlerinin 2018'den bu yana yaşadığı New York'ta reklam panolarında sergilenmesinden büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

Altaylı, ''Sürekli billboardlarla birilerinin resimlerini görüp heyecanlanıyordum. Sonunda ilk Türk olarak resimlerimi oralarda görmüş olmak çok gurur verici. 4 yıldır resimlerimi biriktirdim ve başvurularım nihayet kabul edildi ve şu an sergileniyor. Yolda yürüdükçe kendi sanat eserlerimle karşılaşmak böyle bir şehirde, gerçekten çok güzel bir duygu.'' dedi.

Eserlerine günlük hayatta herkesin gelip geçerken gördüğü ama çok dikkat etmediği yansımaları, kalabalıkları işlediğini anlatan Altaylı, ''Yansımaların bozduğu şekillerden çok etkileniyorum. Çok renkli bir şehir zaten burası. Her baktığım yerde bir şeyler görüyorum ve bunları insanlarla paylaşmak istiyorum. Gördüğüm şeylerin kalıcı olmasını istedim.'' diye konuştu.

Altaylı'nın yağlı boya çalışmalarının yer aldığı ''Distractions'' adlı sergi Türkevi'nde de sanatseverle buluştu.

Sergi, 30 Aralık'a kadar açık kalacak.