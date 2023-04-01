Nezih Demirkent Ödülü sahibini buldu

Ödüller kapsamında Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu, 2022 Nezih Demirkent Özel Ödülü’nün “kamu yararını temel alan, basın meslek ilkelerine uygun araştırmacı gazetecilik alanında yaptığı başarılı çalışmalar” nedeniyle Çiğdem Toker’e verilmesini kararlaştırdı.

Toker ödülünü aldıktan sonra yaptığı konuşmada şunları söyledi: “Nezih Demirkent denildiğinde birçok olgu ve iyi şey insanın aklına aynı anda geliyor: Ekonomi gazeteciliği, gazetecilik meslek ilkeleri ve değerleri, dayanışma, yerel medyanın önemi.

Yüz yüze tanışma şansı bulamasam da özellikle ekonomi muhabirliği yıllarım süresince, Nezih Demirkent’in gazetecilik mesleği için yaptıklarına savunduklarına tanıklık ettik, önemini hissettik.

Nezih Demirkent’in yazıları ve yaptıklarıyla var ettiği gazetecilik çizgisi günümüz kuşaklarına ışık tutacak bir kalıcı değer içerir. Bu nedenle TGC’nin Nezih Demirkent adını taşıyan bir ödüle layık görmesi benim için özel bir anlam taşıyor. Hissettirdiği kıvancın yanı sıra sorumluluk da yüklüyor.”