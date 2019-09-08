Nilüfer’de müzik coşkusu başladı

08 Eylül 2019

BURSA (DÜNYA) - Nilüfer Belediyesi’nin düzenlediği, Türkiye’nin en büyük müzik festivallerinden biri olan ve hem yurt içinde hem de yurt dışında ödüle değer görülen Nilüfer Müzik Festivali, yine binlerce müzik tutkununu Balat Atatürk Ormanı’nda buluşturdu.

Her türden müzikal beğeniye hitap eden sanatçıların yer aldığı festival binlerce kişinin katılımı ile başladı. Festivalde 29 sanatçı ve grup yer alıyor.