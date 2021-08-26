Nirvana, Nevermind albüm kapağı ile davalık oldu

ABD'li alternatif rock grubu Nirvana, Nevermind albümü nedeniyle davalık oldu. 30 yıl önce 30 milyondan fazla satan Nevermind albümü, yıllar sonra kapağındaki görsel nedeniyle gündeme geldi.

Spencer Elden, bebeklik fotoğrafının kullanıldığı Nevermind albüm kapağı nedeniyle Nirvana grubuna dava açarken, grubu çıplak görüntüsüyle çocuk pornografisine alet etmekle suçladı.

Nirvana'nın Nevermind albüm kapağında kullanılan fotoğrafta genital bölgesi görülen ve çıplak olan bebek görseli, oltaya takılan bir dolarlık banknota uzanmaya çalışırken, bu görsel döneminde kapitalizm eleştirisi olarak algılanmıştı.

Spencer Elden'in avukatı, müvekkilinin fotoğrafının çocuk pornosu sınırını aştığını ve görüntüye eklenen para nedeniyle bebeğin seks işçisi gibi gösterildiğini ileri sürüyor.