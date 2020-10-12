Oğuz Atay doodle'ı beğeni topladı

12 Ekim 2020

Dünyanın en popüler arama motorlarının başında gelen Google, Türk edebiyatının en güçlü kalemlerinden biri olan Oğuz Atay'ın doğum gününde bir doodle yayınladı. Yayınlanan doodle ilgi çekerken, kullanıcılar Oğuz Atay'ın yaşamına dair detayları araştırmaya başladı. Yaşamı boyunca kitapları ikinci baskısını yapamayan Oğuz Atay'ın özellikle Tutunamayanlar ve Bir Bilim Adamının Romanı adlı kitapları günümüzde en çok okunan eserler arasında yer alıyor.

Oğuz Atay kimdir?

Oğuz Atay, 12 Ekim 1934 tarihinde Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde doğdu. Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) VI. ve VII. dönem Sinop, VIII. dönem Kastamonu Milletvekili olan Cemil Atay'ın oğlu olan Oğuz Atay, ilk ve ortaokulu Ankara'da Ankara Maarif Koleji'nde okudu. 1951'de Maarif Koleji'nin bitiren Oğuz Atay, ardından İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi'nde eğitimine devam etti ve 1957'de lisans eğitimini tamamladı.

Üniversite eğitiminin ardından 1957-1959 yılları arasında askerlik görevini yerine getiren Oğuz Atay, ardından tamir ve kontrol elemanı olarak Kadıköy vapur iskelesinin yapımında çalıştı. Bir süre sonra bu görevden istifa eden Oğuz Atay, İstanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi'nde (şimdiki Yıldız Teknik Üniversitesi) İnşaat Bölümü'nde öğretim üyesi olara akademik hayata başladı.

1975'te doçent ünvanını alan Oğuz Atay, bu süreçte Topografya adlı bir mesleki kitap kaleme aldı. Bir yandan akademik yaşamına devam eden Atay, çeşitli dergi ve gazeteler için makaleler kaleme aldı, söyleşiler yayımladı.

En bilinen eseri olan Tutunamayanlar, o dönem dikkat çekerken, yayımlanmasının ardından önemli bir tartışmanın odak noktası oldu. Oğuz Atay, Tutunamayanlar romanı ile 1970 TRT Roman Ödülü'nü kazandı.

Tutunamayanlar'ın ardından Oğuz Atay, ikinci romanı Tehlikeli Oyunlar'ı kaleme aldı. Bu dönemde hikayelerini Korkuyu Beklerken başlığı altında yayımlayan Oğuz Atay, Prof. Mustafa İnan'ın hayatını konu eden romanı Bir Bilim Adamının Romanı'nı kaleme alarak romanlarını sürdürdü.

1973'te kaleme aldığı Oyunlarla Yaşayanlar adlı oyun Devlet Tiyatrosu'nda sahnelendi. Oğuz Atay en büyük projesi Türkiye'nin Ruhu kitabını yazamadan, beyninde çıkan bir tümör nedeniyle 13 Aralık 1977'de, henüz 43 yaşında yaşamını yitirdi.

Oğuz Atay'ın Günlük, Eylembilim adlı kitapları ölümünden sonra yayımlandı. Tutunamayanlar romanının ardından eleştirmen Berna Moran tarafından "hem söyledikleri hem de söyleyiş biçimiyle bir başkaldırı" olarak nitelendirilen Oğuz Atay'ın sağlığı sürecinde hiçbir kitabı ikinci baskısını yapamazken, ölümünün ardından kitaplarına olan ilgi arttı ve defalarca baskısı yapıldı.