Olten Filarmoni 2025-2026 sezonunu Elhamra’da açtı
Olten Filarmoni Orkestrası, 2025-2026 sezonunu İzmir Elhamra Sahnesi’nde açtı. Sezon boyunca klasik eserlerin yanı sıra tango, vals ve film müzikleriyle dolu konserler müzikseverlerle buluşacak.
Olten Filarmoni Orkestrası, yeni sezonunu 15 Ekim’de Elhamra Sahnesi’nde açtı. Konserde orkestra şefi Jürjen Hempel yönetiminde, keman sanatçısı Tosca Opdam sahne aldı.
Yeni sezonda izleyiciler; Mozart, Vivaldi ve Haydn gibi klasiklerin yanı sıra tango, vals ve film müzikleriyle de buluşacak.
Kasım’da obua sanatçısı Gülce Elif Şahin, Aralık’ta ise Arjantinli sanatçılar Battistessa ve Moyano sahne alacak. Ocak ayında Mozart eserleri, genç piyanist Nehir Özzengin solistliğinde seslendirilecek.
Şubat ayında romantik tınılar
Sevgililer Günü konserinde, ünlü gitarist Petrit Çeku ve Tolga Taviş yönetimindeki orkestra romantik bir akşam sunacak.
Mart ayında Carl Orff’un başyapıtı Carmina Burana, iki piyano ve koro eşliğinde sahnelenecek.
Nisan ayında Haydn’ın eserleri, dünyaca ünlü viyolonsel sanatçısı Alessandra Doninelli ile icra edilecek. Sezon, 13 Mayıs’ta Yoshinao Osawa yönetiminde gerçekleşecek film müzikleri konseriyle tamamlanacak.