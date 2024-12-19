Ömer Atakan’ın eserleri La Plage No:14'te sergileniyor

La Plage No:14, her ayın üçüncü hafta sonunda 'Frames & Flavours: Art Sessions at La Plage' sanat etkinlikleri serisine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Serinin 20-23 Aralık tarihleri arasında yapılacak ilk etkinliğinin konuğu, pop art sanat akımını illüstrasyon, grafik anlatım ve sinemayla buluşturan Ömer Atakan.

Atakan’ın üçüncü kişisel sergisi olan 'Silver Screen Icons - Cinematic Pop on Paper'da, sanatçının kurşun kalem, mürekkep, marker, pastel ve akrilik gibi çeşitli malzemelerle yarattığı eserler yer alıyor. Pop Art akımının yanı sıra bilgisayar teknolojisinin kullanılmadığı dönemdeki illüstrasyon sanatıyla hazırlanan sinema afişlerinin grafik anlatımına da göndermeler yapan sergi, ziyaretçilere farklı bir sanatsal deneyim yaşatıyor.