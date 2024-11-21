'Orhan Pamuk: Şeylerin Tesellisi' sergisi Prag'ta açıldı. Masumiyet Müzesi ve Dresden Devlet Sanat Koleksiyonları tarafından hayata geçirilen sergi, DOX Çağdaş Sanat Merkezi ve Münih Lenbachhaus Müzesi işbirliğiyle düzenleniyor.

Sergi, Pamuk'un 40 yılı aşkın süredir yaşadığı ve çalıştığı apartman dairesinden Boğaz'a bir bakışla başlıyor ve 'Balkon' kitabında yer alan fotoğraflarla, martı resimleri ve penceresinden gördüğü manzaradan ilham almış eserlerle devam ediyor. 'Turuncu' kitabından fotoğraflara geniş yer veren sergide, aynı zamanda Pamuk'un İstanbul'la olan görsel ilişkisi vurgulanıyor.

Pamuk'un çalışma stiline farklı bir bakış...

Serginin son odasında Pamuk'un yazı ve çalışma masasının son 20 yılda yukarıdan çekilmiş fotoğrafları yer alıyor. Aynı odada Orhan Pamuk'un çalışma biçimine dair bakış açısı sunan çizili günlüklerinin yanı sıra yayımlanmış kitaplarından bir seçki de bu sergide görülebilir.

Serginin merkezi ise Orhan Pamuk'un Masumiyet Müzesi'nden oluşuyor. Masumiyet Müzesi'nden 41 vitrinin gösterildiği sergi, 6 Nisan 2025'e kadar ziyarete açık olacak. 'Orhan Pamuk: Şeylerin Tesellisi' sergisine ayrıca Ali Kazma'nın 'Mürekkep Evi' isimli üç kanallı video çalışması da yerleştirildi. Eser, Pamuk'un edebi ve sanatsal çalışmalarını, stüdyosunu, kütüphanesini ve geniş arşivini yansıtıyor.