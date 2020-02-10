Oscar ödüllerine Parazit damga vurdu

10 Şubat 2020

92. Akademi Ödülleri (Oscar) sahiplerini buldu. Geceye dört Oscar heykelciği kazanan Parazit filmi damga vurdu. Filmin Güney Koreli yönetmeni Bong Joon Ho En İyi Yönetmen Ödülü’nü alırken, Parazit filmi En İyi Uluslararası film, En İyi Orijinal Senaryo ve En İyi Film dallarında Oscar’ın sahibi oldu.

Oscar Ödülleri töreninde, En İyi Erkek Oyuncu Ödülü ise son zamanların en çok konuşulan filmlerinden Joker’e gitti ve Joaquin Phoenix ödülünü aldı. En İyi Kadın Oyuncu Ödülü ise Judy filmi ile Renée Zellweger’e gitti. Zellweger Oscar heykelciğini ikinci kez kaldırdı.

Bu yıl dağıtılan Oscar ödüllerindan bazıları şöyle:

En İyi Film Müziği: Joker (Hildur Guðnadóttir)

En İyi Özgün Şarkı: "(I'm Gonna) Love Me Again" Rocketman (Elton John ve Bernie Taupin)

En İyi Makyaj ve Saç Tasarımı: Bombshell

En İyi Uyarlama Senaryo: Taika Waititi (Jojo Rabbit)

En İyi Kostüm Tasarımı: Little Women

En İyi Görsel Efekt: 1917

En İyi Kurgu: Ford vs. Ferrari

En İyi Görüntü Yönetmeni: 1917 (Roger Deakins)

En İyi Ses Kurgusu: Ford v Ferrari

En İyi Ses Miksajı: 1917

En İyi Belgesel: American Factory

En İyi Kısa Belgesel: Learning to Skateboard in a War Zone If You’re a Girl

En İyi Animasyon Filmi: Toy Story 4

En İyi Kısa Animasyon: Hair Love

En İyi Kısa Film: The Neighbor’s Window

En İyi Yapım Tasarımı: Once Upon a Time in Hollywood

En İyi Sinematografi: 1917