Osman Hamdi Bey'in 'Bursa Ulu Camii Önü' eseri 20,7 milyon liraya satıldı

Kaplumbağa Terbiyecisi adlı ünlü eserin sahibi Osman Hamdi Bey'in 'Bursa Ulu Camii Önü' adlı resmi Paris'teki Drouot Müzayede Evi'nde açık artırmaya çıktı.

Osman Hamdi Bey'in 1879 tarihli eseri müzayedede 571 bin 500 Euro'ya (yaklaşık 20 milyon 750 bin lira) alıcı buldu.

İHA'nın haberine göre; tablonun Türkiye'de madencilik şirketi bulunan bir kişi tarafından telefon görüşmesi üzerinden satın alındığı açıklandı.

Osman Hamdi Bey’in 60x42 santimetre ölçüsindeki yağlıboya eseri sanatçının özgün tarzının en önemli örneklerinden biri olarak görülüyor.

Osman Hamdi Bey'in 'Kur'an Okuyan Kız' tablosu 2019 yılında Londra'da yapılan müzayede 6 milyon sterline (44 milyon lira) alıcı bulmuştu.