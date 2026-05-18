Osman Hamdi Bey'in eserleri New York'taki The Met müzesinde sergilenecek

New York’taki The Metropolitan Museum of Art (The Met), Osman Hamdi Bey’i merkeze alan yeni sergisiyle sanatçının eserlerini uluslararası sanat gündemine taşıyor.

Pera Müzesi'nden yapılan açıklamaya göre, müzenin Avrupa resimleri ve İslam sanatı bölümlerinin işbirliğiyle hazırlanan ve kurumun oryantalizmi merkeze alan ilk sergisi olma özelliğini taşıyan "Orientalism: Between Fact and Fantasy" sergisi, 12 Haziran'da kapılarını açacak.

Sergi, 19. yüzyılda Doğu imgesinin sanat, kültürel karşılaşmalar, kolonyalizm, emperyalizm ve modernleşme ekseninde nasıl şekillendiğine odaklanıyor.

Osman Hamdi Bey'in eserleri Gerome ile yan yana sergilenecek

Napolyon'un 1798'de Mısır'ı işgalinden başlayarak Osmanlı aydını ve ressamı Osman Hamdi Bey'in yapıtlarına uzanan bir anlatı kuran sergide, resim, desen, fotoğraf, kitap, mimari, silah, zırh, tekstil, giysi, cam, seramik ve metal işlerinden oluşan yaklaşık 180 eser bir araya getiriliyor.

Osman Hamdi Bey'in nadir görülen önemli bir grup resmi, ünlü oryantalist ressam Jean-Leon Gerome ve dönemin diğer sanatçılarının yapıtlarıyla birlikte sergilenecek.

Bu birliktelik, Osman Hamdi Bey'in Batılı oryantalist resim geleneğiyle kurduğu ilişkiyi yeniden değerlendirme imkanı sunacak.

Özel seçki, Pera Müzesi'nde izleyiciyi bekliyor

The Met'in yeni sergisi Osman Hamdi Bey'i küresel ölçekte yeniden öne çıkarırken, sanatçının eserlerinden oluşan özel bir seçki de Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi'nde sanatseverlerle buluşuyor.

Tanzimat Dönemi'nde yetişen Osman Hamdi Bey'in resim, arkeoloji, müzecilik ve sanat eğitimi alanlarındaki derin vizyonu, müzenin koleksiyon sergisinde tüm yönleriyle ele alınıyor.

Aralarında sanatçının en tanınmış yapıtı "Kaplumbağa Terbiyecisi" ile "İki Müzisyen Kız"ın da bulunduğu eserler, Osman Hamdi Bey'in resim dilini, figür kurgusunu ve Osmanlı modernleşmesi içindeki özgün konumunu yakından inceleme olanağı tanıyor.