Osmanlı belgeleri ışığında Kudüs’ün mimari dönüşümü
Kudüs’ün 1839-1917 yılları arasındaki mimari dönüşümünü gözler önüne seren ‘Atûfetlü Efendim Hazretleri’ Osmanlı Belgeleri Işığında Kudüs’e Mimari Bir Bakış (1839-1917) sergisi, Rezan Has Müzesi ev sahipliğinde kapılarını ziyaretçilere açtı.
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