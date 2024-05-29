Oyuncu Gülşah Çomoğlu'ndan kahreden haber (Gülşah Çomoğlu kimdir?)
Umudun Kıyısında , Behzat Ç: Bir Ankara Polisiyesi , Yüksek Sosyete gibi yapımlarda rol alan Gülşah Çomoğlu 38 yaşında hayatını kaybetti. İki yaşında bir kız çocuğu bulunan Çomoğlu'nun cenazesi yarın öğle namazının ardından Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii'nden kalkacak, Kanlıca Camii'nde defnedilecek.
Rol aldığı yapımlardaki başarısıyla adından söz ettiren ve iki yıldır kanser tedavisi gören Gülşah Çomoğlu, yaşamını yitirdi.
İki yıl önce kızı Pera'yı kucağına alan 38 yaşındaki Gülşah Çomoğlu, kanser tedavisi görüyordu…
Kahreden haberi Gülşah Çomoğlu'nun eşi Gökhan Günal, Instagram sayfasından duyurdu:
* Canım eşim, hayatımın neşesi, güzel kızımızın annesi Gülşah Çomoğlu'nu maalesef kaybettik. Cenazesi yarın perşembe günü öğle namazını müteakip Altunizade Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii'nden kalkacak. Kanlıca Camii'nde defnedilecektir.
Karakoç: Ah Gülşah, güzel arkadaşım...
Kızılcık Şerbeti dizisinde 'Nursema' karakterini canlandıran Ceren Karakoç, Instagram’dan duyurdu.
Karakoç, Çomoğlu'nun fotoğrafını paylaşarak “Ah Gülşah güzel arkadaşım. Sen beni bitirdin. Gittiğin yer incitmesin seni” notunu düştü.
Gülşah Çomoğlu kimdir?
Gülşah Çomoğlu, 30 Mayıs 1986'da Ankara'da doğdu. Gülşah Çomoğlu, Bilkent Üniversitesi Konservatuvar'ından mezun oldu.
Kısa sürede başarısı sayesinde yapımcılar tarafından aranan oyuncular arasına girdi.
'İki Efendinin Kuşağı', 'Troyalı Kadınlar', 'Kafatası', 'Yeşil Kuş', 'Tanrı', 'Hürrem Sultan', 'Camdan Kalp' ve 'Venedik Taciri' adlı tiyatro oyunlarında rol aldı.